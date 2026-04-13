इटावा की मंत्रवती शाक्य ने किया कमाल... स्ट्रॉबेरी - ड्रैगनफ्रूट की खेती से कमाए लाखों, सीएम योगी ने भी माना लोहा

Etawah: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक ग्रामीण महिला ने अपनी मेहनत और आधुनिक सोच से खेती को मुनाफे के व्यवसाय में बदल दिया है. भतोरा गांव की रहने वाली मंत्रवती शाक्य आज न केवल स्ट्रॉबेरी, ड्रैगनफ्रूट और रागी की खेती से सालाना 3 लाख रुपये कमा रही हैं, बल्कि 50 से अधिक अन्य महिलाओं को भी आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं.

पारंपरिक खेती छोड़ अपनाई आधुनिक तकनीक

सिर्फ आठवीं तक पढ़ी मंत्रवती ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए डिग्रियों से ज्यादा मजबूत इरादों की जरूरत होती है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़ने के बाद उन्होंने खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर बाजार की मांग के अनुसार फसलें उगाने का निर्णय लिया.

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उनकी खेती का मुख्य मॉडल:

स्ट्रॉबेरी: एक बीघा खेत में अक्टूबर से मार्च तक इसकी फसल उगाई जाती है.

ड्रैगनफ्रूट: तीन बीघे में ड्रैगनफ्रूट की खेती, जिसका निवेश एक बार का है लेकिन यह अगले 20 वर्षों तक आमदनी देता है.

रागी (मोटा अनाज): पांच से छह महीने में तैयार होने वाली इस फसल से भी उन्हें अच्छी आय होती है.

महिलाओं के लिए बनीं 'कृषि गुरु'

मंत्रवती अपनी सफलता को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखना चाहतीं. वे इटावा के विभिन्न ब्लॉकों की 50 से अधिक महिलाओं को आधुनिक खेती के गुर सिखा रही हैं. वे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

ब्लॉक पर तैनात 'समूह सखी' के माध्यम से बैंक खाता खुलवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करती हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बार किया सम्मानित

मंत्रवती की लगन और ग्रामीण विकास में उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें दो बार सम्मानित कर चुके हैं. उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार की 'ऑपरेशन स्वयं सहायता समूह' जैसी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त उद्यमी बना रही हैं.

सरकार का लक्ष्य: 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति' बनाना

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त मिशन निदेशक जनमेजय शुक्ला के अनुसार, प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए महिलाओं को तकनीकी सहायता और विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने से लेकर उनकी पैकेजिंग तक की ट्रेनिंग दी जा रही है. मंत्रवती जैसी सफल महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है.