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बागपत में भीषण अग्निकांड: टायर गोदाम में भयंकर आग से अफरा-तफरी, धू-धू कर जला अंदर रखा माल

Baghpat Fire: यूपी के बागपत में एक फैक्ट्री में देर रात भयंकर आग लग गई. आग की लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई दीं. इस अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर खाक  हो गया.

|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:05 AM IST
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Baghpat fire
Baghpat fire

कुलदीप चौहान/बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के नगर में स्थित रिमधुरे और टायर फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया.  आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.  सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों में आग पर काबू पाया गया. 

लाखों का नुकसान
इस भीषण आग में फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है.  हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.  फायर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और हर पहलू से पड़ताल की जा रही है.

क्या बोले अधिकारी?
दरअसल मौके पर मौजूद फायर अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने स्थिति को संभालते हुए राहत कार्यों का नेतृत्व किया.  उन्होंने बताया कि रात 11 बजे के बाद आग लगी. इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. वहीं चौकीदार रामवीर ने बताया कि वह रात करीब 11 बजे सो गए थे, तभी अचानक आग की लपटें दिखाई दीं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जगाया. चौकीदार ने बताया कि पुलिस वालों ने आकर बताया तब पता चला. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है.

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