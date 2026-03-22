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मथुरा: ‘फरसा वाले बाबा’ डेथ केस में बड़ा अपडेट, अफवाह फैलाने वाले 13 लोगों पर शिकंजा, आरोपी ड्राइवर की भी मौत

Mathura News:  मथुरा जिले  में विख्यात गौ-सेवक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बाबा एक बाइक पर सवार होकर गौ-तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी राजस्थान नंबर के ट्रक ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:06 AM IST
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Farsawale Baba death case
Farsawale Baba death case

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: ब्रज क्षेत्र में गौ-सेवा के प्रमुख चेहरा चंद्रशेखर उर्फ ‘फरसा वाले बाबा’ की सड़क हादसे में मौत से पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है. घटना ईद के दिन, नवीपुर गांव (कोटवन चौकी, थाना कोसीकलां) के पास हुई, जब बाबा बाइक पर सवार होकर गौतस्करों का पीछा कर रहे थे. उसी दौरान राजस्थान नंबर के ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. कोहरे के कारण यह हादसा बताया जा रहा है. मौके पर बाबा की मौत हो गई.

हादसे के समय ट्रक चालक खुर्शीद (राजस्थान, अलवर) भी घायल हुए और आगरा में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई. पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी पुरानी शिकायत या मामला ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज नहीं था.

अफवाह और हिंसा
बाबा की मौत के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया और स्थानीय जगहों पर गौ-तस्करी का झूठा आरोप फैलाया. इसके चलते मथुरा-आगरा हाईवे पर जाम और पथराव जैसी घटनाएं हुईं. पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा, मथुरा के बाहर रहने वाले दक्ष चौधरी और उसके तीन साथी भी फरसा बाबा के आश्रम में अफवाह फैलाने की कोशिश करते पकड़े गए और गिरफ्तार कर लिए गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और लोगों की पहचान के आधार पर और भी लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है.

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प्रशासन और पुलिस की प्रतिक्रिया
एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि हादसा कोहरे और ट्रक की चपेट में आने की वजह से हुआ. घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और कहा कि जिम्मेदार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा.

ब्रज क्षेत्र में शोक और आक्रोश
फरसा वाले बाबा की मौत की खबर फैलते ही पूरे ब्रज क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. लोग उन्हें गौरक्षा आंदोलन का प्रमुख चेहरा मानते थे. हादसे के बाद दिल्ली-आगरा हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया और सड़कों पर तनावपूर्ण माहौल बन गया.  

और पढ़ें: काशी में सस्ती सब्जी के लिए PAC जवान का तांडव, पति-पत्नी पर लोहे की रॉड से किया जानलेवा हमला 

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