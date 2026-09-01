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मथुरा में जन्माष्टमी पर भक्ति संग तकनीक का तड़का, पहली बार होगा 500 ड्रोन का शो

मथुरा में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति, संस्कृति और आधुनिक तकनीक के अनोखे संगम का गवाह बनेगा. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर जन्माष्टमी पर्व को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:09 PM IST
मथुरा में जन्माष्टमी पर भक्ति संग तकनीक का तड़का, पहली बार होगा 500 ड्रोन का शो

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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