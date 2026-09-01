मथुरा में जन्माष्टमी पर भक्ति संग तकनीक का तड़का, पहली बार होगा 500 ड्रोन का शो

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मथुरा में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति, संस्कृति और आधुनिक तकनीक के अनोखे संगम का गवाह बनेगा. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर जन्माष्टमी पर्व को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. 4 सितंबर की रात पहली बार 500 ड्रोन आसमान में श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं की तस्वीरें बनाएंगे. करीब एक घंटे चलने वाले इस ड्रोन शो को जन्मभूमि के आसपास 3 से 4 किलोमीटर तक देखा जा सकेगा. वहीं 2 से 4 सितंबर तक पांचजन्य प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी.
आसमान में दिखेगी कृष्णलीला
ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सीईओ लक्ष्मी नागप्पन के मुताबिक 4 सितंबर को रात करीब 9 बजे ड्रोन शो शुरू होगा. करीब एक घंटे तक 500 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे. इनके जरिए भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी अलग-अलग लीलाओं से जुड़े दृश्य और आकृतियां दिखाई जाएंगी. इस शो की खास बात यह होगी कि आसमान में बनने वाली आकृतियां जन्मभूमि और आसपास करीब 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में दिखाई देंगी. इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ इस खास आयोजन को देख सकेंगे.
भजनों और संगीत से सजेगा मंच
जन्माष्टमी के मुख्य आयोजन से पहले 2 सितंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे. पांचजन्य प्रेक्षागृह में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन और दीप प्रज्ज्वलन होगा. इसके बाद शंख वादन, भजन, कीर्तन और लोकगायन की प्रस्तुतियां होंगी. गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी की ओर से ‘मुदरिया प्रेम एवं नंदोत्सव’ की झांकी गीत और नृत्य के जरिए पेश की जाएगी. इसके अलावा आरुष वर्मा, कमला बैरवा, निष्ठा शर्मा, रालीग खान और सम्राट कुमार कृष्णा की संगीत प्रस्तुति भी होगी.
तीन दिन चलेगा सांस्कृतिक उत्सव
3 सितंबर को भी भजन और संगीत की कई प्रस्तुतियां होंगी. देवेश शर्मा भजन गायन करेंगे, जबकि कृष्णा सागर कलेक्टिव की ओर से भजन जेमिंग होगी. गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी की ओर से फिर ‘मुदरिया प्रेम एवं नंदोत्सव’ की प्रस्तुति होगी. वहीं 4 सितंबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक मोहित शैवानी ‘कृष्णानयन-कृष्णप्रिय वो जो कभी कहा नहीं गया’ पेश करेंगे.
कन्हैया मित्तल की भजन संध्या
4 सितंबर की शाम कान्हा नगरी भक्ति संगीत में डूबेगी. शाम 5 से 7 बजे तक हार्टफुलनेस फाउंडेशन की प्रस्तुति होगी. सुनीति मिश्रा ‘कृष्ण : अनंत रंग, अनंत भाव’ पेश करेंगी. इसके बाद अनिरबान भजन और बांसुरी वादन तथा मैत्रेयी राय भजन गायन करेंगी. शाम 7 से 9 बजे तक प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या होगी. शहर में पांच बड़े और 21 छोटे मंच भी बनाए जाएंगे, जहां ब्रज के कलाकार लोककला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे.
ब्रज के कलाकारों को मिलेगा मंच
जन्माष्टमी के आयोजन में स्थानीय कलाकारों को भी खास जगह दी गई है. पांच बड़े और 21 छोटे मंचों पर ब्रज के कलाकार अपनी लोककला और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करेंगे. इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ब्रज की परंपराओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा. पहली बार पांचजन्य प्रेक्षागृह परिसर में फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे. श्रद्धालु यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खान-पान का भी आनंद ले सकेंगे.
सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम
जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की व्यापक तैयारी की है. शहर में 129 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे और 24 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. सुरक्षा निगरानी के लिए 16 वॉच टावर तैयार किए जाएंगे. पुलिसकर्मी इन टावरों से भीड़ पर नजर रखेंगे. इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भीड़ वाले इलाकों और प्रमुख मार्गों की निगरानी होगी.
ट्रैफिक प्लान से संभाली जाएगी भीड़
जन्माष्टमी के दौरान करीब 350 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तथा 50 महिला आरक्षियों की तैनाती की जाएगी. भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए रूट डायवर्जन और ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि देश-प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और जन्माष्टमी का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.