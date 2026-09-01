मथुरा में जन्माष्टमी पर भक्ति संग तकनीक का तड़का, पहली बार होगा 500 ड्रोन का शो

मथुरा में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति, संस्कृति और आधुनिक तकनीक के अनोखे संगम का गवाह बनेगा. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर जन्माष्टमी पर्व को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. 4 सितंबर की रात पहली बार 500 ड्रोन आसमान में श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं की तस्वीरें बनाएंगे. करीब एक घंटे चलने वाले इस ड्रोन शो को जन्मभूमि के आसपास 3 से 4 किलोमीटर तक देखा जा सकेगा. वहीं 2 से 4 सितंबर तक पांचजन्य प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी.