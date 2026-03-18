आजम खान की 'काली पट्टी' वाली अपील पर भड़के बरेली के मौलाना, कहा- ईद खुशी का दिन है, इसे गम में न बदलें

Bareilly News: जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि ईद के दिन काली पट्टी बांधे और ईरान के समर्थन में एहतिजाज़ करें. इस पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ईद खुशी का दिन है, गम मनाने का दिन नहीं है. रमजान शरीफ का पूरा महीना मुसलमानों की इबादत में गुजरता है फिर उसके बाद एक दिन खुशी मनाने और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का दिन आता है. अब इस दिन को भी किसी के कहने पर गम में तब्दील न करें. यह समझदारी नहीं है बल्कि बेवकूफी से भरा हुआ निर्णय कहा जाएगा. मैं भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के बहकावे में न आएं. ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करें.

सपा नेता आजम खान की ये ख्वाहिश

मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस वक्त जेल में बंद हैं. उनसे मिलने के लिए मुरादाबाद के निवासी सपा नेता यूसुफ मलिक जेल गए थे, जेल में आजम खान ने उनसे कहा कि बाहर जाकर मीडिया के माध्यम से मुसलमानों तक मेरा पैगाम पहुंचाइये कि ईरान अमेरिका जंग के पेशे नजर मुसलमान काले कपड़े पहनें, हाथों में काली पट्टियां बांधे, और फिर नमाज के बाद प्रदर्शन करें. मैं सभी मुसलमानों से कहूंगा कि ईद जैसे खुशी वाले मुक़द्दस दिन को इबादत के लिए सुरक्षित रखें और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे ईद के दिन की बदनामी हो और टकराव की वजह से कोई भी विवाद उत्पन्न हो, हरगिज हरगिज ऐसा न करें.

एक से ज्यादा जमात की जा सकती है

मौलाना ने कहा कि ईद के दिन बूढ़े, बच्चे और जवान हर व्यक्ति नमाज पढ़ने का एहतमाम करता है. इसकी वजह से नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है. ईदगाहों में काफी बड़ी जगह होती है, वहां एक बार में ही नमाज हो जाती है, मगर शहरों के मोहल्लों में मस्जिदें छोटी छोटी हैं जिसकी वजह से नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है वो एक बार में मस्जिद में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से मजबूरन रोड और गलियों में नमाज पढ़नी पड़ती है. अब ऐसी परिस्थिति में शरीयत ने व्यवस्था बनाई है कि इमाम को बदल बदल कर एक से ज्यादा दो, तीन, चार बार भी जमात की जा सकती है.

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इमाम बदलकर दूसरी जमात का ऐलान करें

उन्होंने कहा कि अगर कहीं इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए कि नमाजियों की भीड़ ज्यादा है, एक बार में मस्जिद में नहीं आ सकते तो मस्जिद के इमामों को चाहिए कि इमाम बदलकर दूसरी जमात का ऐलान करें ताकि आसानी के साथ सभी लोगों की नमाज हो सकें. इससे एक बहुत बड़े विवाद से बचा जा सकता है. मौलाना ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नमाज का अच्छे से एहतमाम करें और देश के राजनीतिक हालात के पेशे नजर टकराव और विवाद से बचें और साथ ही हुकूमत द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें.

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