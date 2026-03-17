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जीते-जी उपेक्षा की, अब ढोंग क्यों?.... कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करने पर मायावती का पलटवार

Lucknow News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है. इस पर मायावती ने पलटवार किया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 17, 2026, 07:09 PM IST
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Lucknow News: कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांशीराम को यह सम्मान देने की आवाज उठाई है. इसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल और अखिलेश पर हमला बोला है.  

बसपा सुप्रीमो ने राहुल अखिलेश पर बोला हमला
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा और कांग्रेस आदि ये दलित-विरोधी पार्टियां, इस बार यूपी में विधानसभा आमचुनाव के नजदीक आते ही, इनके वोटों के स्वार्थ में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक कांशीराम जी की सोची-समझी रणनीति के तहत जयंती मनाकर तथा कांग्रेस पार्टी तो अपनी केन्द्र की सरकार में रहकर इनको 'भारतरत्न' की उपाधि ना देकर, अब दूसरी पार्टी की सरकार से देने की मांग कर रही है, यह हास्यास्पद नहीं है? तो क्या है?

महापुरुषों को भुनाने में जुटी सपा-कांग्रेस 
बसपा प्रमुख मायावती ने आगे लिखा, जबकि ये पार्टियां शुरू से ही बीएसपी को खत्म करने में लगी रही हैं, जिस पार्टी की कांशीराम ने खुद नींव रखी है. जिसे इनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीते-जी कोई हिला नहीं सकता है. मायावती ने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि इससे ऐसा भी लगता है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में कोई जान नहीं रही है, जो अब ये हमारे महापुरुषों को भुनाने में लगे हैं, जिन्होंने कांशीराम जी के जीते-जी हर मामले में हमेशा इनकी उपेक्षा की है. 

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'चमचा युग' के नाम से अंग्रेजी में किताब लिखी है
इनके सम्मान में बीएसपी सरकार द्वारा किये गये कार्यों को भी सपा सरकार द्वारा अधिकांश बदल दिया गया है. यह है इन पार्टियों का इनके प्रति दोगला चाल व चरित्र. इसलिए यदि सपा व कांग्रेस आदि के ख़ासकर दलित चमचे चुप रहें तो उनके लिए यह बेहतर होगा, यही सलाह. हालांकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए ही कांशीराम जी ने 'चमचा युग' के नाम से अंग्रेजी में एक किताब भी लिखी है. 

यह भी पढ़ें : लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की नामित सदस्यों की सूची 

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