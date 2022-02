मायावती ने CM चन्नी के बयान को बताया शर्मनाक, कहा- कांग्रेस को चुनाव में जरूर सिखाए सबक

लखनऊ:बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में दखल नहीं देंगे के बयान पर पलटवार किया है. मायावती ने कहा कि पंजाब के कांग्रेसी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यूपी व बिहार के लोगों का जिस प्रकार से अपमान किया है वह अति शर्मनाक है. कांग्रेस को पंजाब और यूपी के लोग जरूर सबक सिखाएं.

'विधानसभा चुनाव में सिखाए सबक'

मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा 'पंजाब के कांग्रेसी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यूपी व बिहार के लोगों का जिस प्रकार से अपमान किया है वह अति शर्मनाक है. ऐसे में इन दोनों राज्यों के लोग कांग्रेस को पंजाब व यूपी में भी हो रहे विधानसभा आम चुनाव में जरूर सबक सिखाएं. बिहार के लोग भी इसका जरूर उचित संज्ञान लें.

भाजपा नेता ने कांग्रेस से पूछा सवाल

भाजपा नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि,'पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं,तालियां बजा रही हैं'.इसी के साथ उन्होंने सवाल भी पूछा कि 'क्या ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास?लोगों को आपस में लड़ाकर?

अरविंद केजरीवाल ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम चरणजीत चन्नी के बयान पर पलटवार किया है. केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है. 'हम किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के उद्देश्य से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं. प्रियंका गांधी भी यूपी से ताल्लुक रखती हैं इसलिए वह भी 'भैया'हैं'.

It is very shameful. We strongly condemn comments aimed at any individual or any particular community. Priyanka Gandhi also belongs to UP so she is also a 'bhaiya': AAP chief Arvind Kejriwal on CM Charanjit S Channi's reported remark 'don't let UP, Bihar ke bhaiya enter Punjab' pic.twitter.com/gRHY9SvyHe

— ANI (@ANI) February 16, 2022