PM बनना चाहती हैं मायावती! राष्ट्रपति का पद कतई मंजूर नहीं! ऐसा क्यों?

Mayawati Wants to be PM: मायावती कहती हैं कि उन्होंने अपना जीवन दबे-कुचले लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया है. बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम ने किया था. उनका कहना है कि वह यह काम प्रेसिडेंट बनकर नहीं कर सकतीं, इसलिए प्रदेश की सीएम और देश की पीएम बनकर करना चाहती हैं.