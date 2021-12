Phone Tapping Controversy: प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक के आरोप पर IT मंत्रालय गंभीर, जल्द शुरू हो सकती है जांच

लखनऊ: यूपी में अगले दो-तीन महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सभी राजनैतिक दल एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. यहां आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था ये लोग मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम आईडी तक हैक कर रहे हैं. वहीं, उनके इस बयान को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है. मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों का संज्ञान लिया गया है.सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने suo motto जांच कराने का फैसला किया. MEITY की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसेपॉन्स टीम CERT IN इसकी जांच करेगी.

दरअसल, मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रियंका गांधी वाड्रा से विपक्षी दलों और उनके नेताओं से जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे और फोन टैपिंग को लेकर सवाल हुआ था. इस पर प्रियंका ने कहा कि 'फोन टैपिंग तो छोड़िए, सरकार मेरे बच्चों इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर रही है. फोन टैपिंग तो बहुत छोटी चीज है.' उन्होंने सवाल किया कि सरकार के पास कोई और काम नहीं है क्या?

Ministry of Electronics and Information Technology has taken cognizance of Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's allegations of 'Govt hacking her Instagram accounts of her children', says a Ministry official. https://t.co/umDey6tnd0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 22, 2021