प्रेम-प्रसंग का दर्दनाक अंत! पुलिस की कार्रवाई के डर से किशोर ने मौत को गले लगाया, लड़कपन की गलती पड़ी भारी

सुनील यादव/प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में एक छात्र ने प्रेम प्रसंग के चलते पिता को थाने में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर पुलिस के डर से ऐसा आत्मघाती कदम उठाया कि घर में मातम छाया है, तो वहीं पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. क्या है ये पूरा मामला आइये विस्तार से आपको बताते हैं.

क्या है पूरा मामला

प्रतापगढ़ के अंतू कोतवाली के छतरपुर में प्रेम अपने ही गांव की एक किशोरी की प्राइवेट चैट और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. जब इस बारे में युवती के परिजनों को मालूम चला तो उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत कर दी.

पूछताछ के लिए पुलिस पिता को थाने लाई

किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस लड़के के पिता को थाने उठा ले लाई. बाद में पिता को घर भेजकर बेटे को थाने पर लाने के किए भेजा तो बेटे ने पिता के पहुंचने पर पुलिस के डर से जहर खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज ले गए जहां डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया. प्रयागराज में इलाज के दौरान किशोर की रविवार को मौत हो गई. सूचना पर पुलिस ने प्रयागराज में ही शव का पोस्टमार्टम कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतू थाना क्षेत्र के छतरपुर के रहने वाले छेदीलाल परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं. उन्होंने दो शादी की हैं. उनकी दूसरी पत्नी का पुत्र विशाल (16 वर्ष) छतर पुर शिवाला स्थित एक इंटर कालेज में हाईस्कूल का छात्र था. परीक्षा देने के बाद वह दिल्ली अपने पिता के पास गया था. शनिवार को वह पिता के साथ दिल्ली से घर आया.

घटना की पृष्ठभूमि

जानकारी के अनुसार विशाल का गांव के ही एक किशोरी से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. विशाल ने किशोरी के साथ व्हाट्सएप की चैट व कुछ फोटो सोशल मीडिया साइड पर वायरल कर दी. शनिवार को जनसुनवाई के दौरान किशोरी और उसके परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत की तो पुलिस शनिवार को प्रेमी किशोर के घर पहुंची. आरोपी किशोर के न मिलने पर पुलिस उसके पिता को थाने पकड़कर ले आई, देर शाम पुलिस किशोर को थाने बुलाने के लिए पिता को घर भेजा. पिता के घर पहुंचने पर थाने जाने के डर से किशोर ने जहर खा लिया. हालत बिगड़ी तो परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए. हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया,जहा उसकी मौत हो गई. परिजन रविवार शाम को गांव के पास ही किशोर के शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.