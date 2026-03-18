यूपी के इस शहर को माना जाता है मां दुर्गा का निवास स्थान, जानें नवरात्र में क्यों चले आते हैं लाखों श्रद्धालु

राजेश मिश्र/मीरजापुर: धर्म नगरी काशी और तीर्थराज प्रयाग के मध्य मीरजापुर में पूर्व वाहिनी पतित पावनी गंगा नदी के तट पर विन्ध्य पर्वत के ऐशान्य कोण में विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का दर्शन और त्रिकोण करने से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं. साथ ही भक्तों को परम शांति की अनुभूति होती है. आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों को लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती हैं तो वहीं विन्ध्य क्षेत्र में अलग-अलग कोणों पर रक्तासुर का वध करने के बाद माता काली व कंस के हाथ से छूटकर महामाया अष्टभुजा माता सरस्वती के रूप में त्रिकोण पथ पर विराजमान हैं.

विन्ध्य क्षेत्र की महिला बढ़ा रहे महादेव

तीनों देवियों के मध्य में देवों के देव महादेव आसीन होकर विन्ध्य क्षेत्र की महिमा को बढ़ा रहे है. त्रिकोण के मध्य में भगवान शिव के तीन कोणों पर शक्ति अपने तीन स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान होकर भक्तों की सारी मनोकामनाए पूर्ण कर रही हैं.

त्रिकोण करने से हर मनोकामना होती है पूरी

सिद्धपीठ विन्ध्याचल में तीन रूपों के साथ विराजमान माता विंध्यवासिनी के धाम में त्रिकोण करने से भक्तों को सब कुछ मिल जाता है जो उसकी कामना होती है. भक्त नंगे पांव व लेट कर दंडवत करते हुए चौदह किलोमीटर की परिक्रमा कर धाम में हाजिरी लगाते हैं. जगत जननी माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए विन्ध्य पर्वत के ऐशान्य कोण में लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं. दक्षिण में माता काली और पश्चिम दिशा में ज्ञान की देवी सरस्वती माता अष्टभुजा के रूप में विद्यमान हैं. जब भक्त करुणामयी माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकलते है तो मंदिर से कुछ दूर काली खोह में विराजमान माता काली का दर्शन मिलता है.

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सीढ़ियों और रोपवे के सहारे पहुंच सकते हैं

माता के दरबार में उनके दूत लंगूर व जंगल में विचरने वाले पशु पक्षियों का पहरा रहता है. माता काली का मुख आकाश की ओर है. माता के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन रक्तासुर संग्राम के दौरान देवताओं को मिला था. माता उसी रूप में आज भी अपने भक्तों को दर्शन देकर अभय प्रदान करती हैं. माता के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं. मंदिर से निकलकर विन्ध्य पर्वत की उंचाई चढ़ने के लिए भक्त सीढियों के रास्ते आगे बढ़ते हैं. भक्त रोपवे के सहारे भी दर्शन कर रहे हैं. पर्वत पर निवास करने वाली माता अष्टभुजा ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं.

फूल-माला, नारियल और चुनरी लेकर पहुंचते हैं भक्त

माता का भव्य श्रृंगार उनके रूप को ओर मनोहारी बना देता है. माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे भक्त माला फूल, नारियल व चुनरी के साथ ही प्रसाद अर्पण कर मत्था टेकते हैं. शक्ति पीठ विन्ध्याचल धाम में नवरात्र के दौरान माता के दर पर हाजिरी लगाने वालों की तादात प्रतिदिन लाखों में पहुंच जाती है. औशनस पुराण के विन्ध्य खंड में विन्ध्य क्षेत्र के त्रिकोण का वर्णन किया गया है. विन्ध्य धाम के त्रिकोण का अनंत महात्म्य बताया गया है. भक्तों पर दया बरसाने वाली माता के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं.

विन्ध्याचल के विद्वान पुरोहित पं. अखिलेश चंद्र मिश्र ने बताया कि त्रिकोण पथ पर निकले भक्तों को माता के दरबार में आदिशक्ति के तीनों रूपों का दर्शन एक ही परिक्रमा में मिल जाता है. विन्ध्य क्षेत्र में दर्शन पूजन व त्रिकोण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है. माता के दरबार में पहुंचे भक्त परम आनन्द के साथ ही शांति प्राप्त करते हैं. जगत का पालन करने वाली माता के धाम में भक्त परम आनंद पाकर विभोर हो जाते हैं. उनकी सारी मनोकामना माता रानी पूरा करती है. पतित पावनी गंगा में स्नान के बाद माता के दर्शन करने से परम आनंद व सुख की अनुभूति होती है. त्रिकोण की महिमा अपरम्पार हैं.

मां दुर्गा का निवास स्थान

बता दें कि ​मीरजापुर को मां दुर्गा का निवास स्थान भी कहा जाता है. मीरजापुर में देवी-देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं. उनमें से कुछ अष्टभुजी देवी मंदिर और कालीखोह मंदिर है. ऐसा कहा जाता है कि देवी मां ने महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद विध्यांचल को रहने के लिए चुना था. नवरात्रि में विध्यांचल के मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है.