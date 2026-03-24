तीन बच्चे जरूरी.... मथुरा में RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

मथुरा/वृंदावन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारत में लोगों को जनसंख्या बढ़ाने की दिशा में सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि कम से कम तीन बच्चे होने जरूरी हैं. आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमें 50 साल बाद की स्थिति देखनी होगी. अगर जनसंख्या कम हुई तो भविष्य में 'खाने वाले' और 'खिलाने वाले' (कार्यबल) के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा.

वृंदावन पहुंचे मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत मंगलवार को रुक्मिणी विहार स्थित जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी महाराज के आश्रम के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान डॉ. मोहन भागवत ने भविष्य की चुनौतियों और सामाजिक एकता को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय रखी. साथ ही जनसंख्या नीति, धर्मांतरण और वैश्विक युद्धों पर भी अपने विचार रखे.

धर्मांतरण और घर वापसी पर जोर

धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि जोर-जबरदस्ती से किया जाने वाला मतांतरण हर हाल में रुकना चाहिए. उन्होंने समाज का आह्वान करते हुए कहा कि "कानून जब रोकेगा तब रोकेगा, लेकिन समाज को इसे रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी, जो लोग किन्हीं कारणों से हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए हैं, अगर वे वापस आना चाहते हैं, तो हमें खुले दिल से उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए.

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वैश्विक युद्ध और भारत की भूमिका

मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) में चल रहे युद्ध पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि युद्ध केवल 'आपसी अकड़' और 'अहं' का परिणाम हैं. पिछले 100 सालों का इतिहास गवाह है कि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, फिर भी लोग लड़ रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि दुनिया के इस लालच और कलह का समाधान केवल भारत की सनातन संस्कृति और अध्यात्म में ही निहित है.

'धर्म ही मनुष्य को पुरुषार्थ देता है'

मोहन भागवत ने आगे कहा कि धर्म ही वह तत्व है जो मनुष्य को पुरुषार्थ देता है. कलह से केवल नुकसान है, और आज की दुनिया जो राह भटक गई है, उसका उपाय भारतवर्ष के पास है. वहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए पूज्य संतों का मार्गदर्शन और संघ प्रमुख के विचार पाथेय का कार्य करेंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा है, और यही विश्व कल्याण का मार्ग है.

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