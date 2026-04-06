मुरादाबाद की मोनिका विश्नोई: 'बीमा सखी' बनकर बदली 200 महिलाओं की तकदीर

Bima Sakhi scheme UP: मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के एक छोटे से गांव, राजपुर केसरिया की रहने वाली मोनिका विश्नोई आज महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण हैं. अपनी मेहनत और सेवा भाव से उन्होंने न केवल खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है, बल्कि ग्रामीण अंचल की सैकड़ों महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है.

शून्य से 'बीमा सखी' तक का सफर

मोनिका के आत्मनिर्भर बनने की कहानी साल 2016 में शुरू हुई, जब उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की क्षमता को पहचाना.

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शुरुआत: 15 जनवरी 2016 को उन्होंने 'कृष्णा' स्वयं सहायता समूह का गठन किया.

विस्तार: उन्होंने गांव में 20 अन्य महिला समूहों को संगठित किया, जिससे लगभग 200 महिलाएं जुड़ीं.

विविध कार्य: मोनिका केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहीं; वे 2014 से एक जन सेवा केंद्र (CSC) चला रही हैं और स्कूल ड्रेस सिलाई जैसे कार्यों में भी सक्रिय रही हैं.

'बीमा सखी' के रूप में नई पहचान

अगस्त 2025 मोनिका के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया. प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की और आधिकारिक तौर पर 'बीमा सखी' नियुक्त हुईं.

आय का स्रोत: आज वे मानदेय और कमीशन के माध्यम से हर महीने 25 से 30 हजार रुपये कमा रही हैं.

सुरक्षा कवच: एलआईसी (LIC) के साथ जुड़कर उन्होंने अब तक 45 लोगों का जीवन बीमा कराया है, जिससे उन परिवारों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिली है.

सामाजिक सरोकार और बड़ी उपलब्धियां

मोनिका का काम केवल पॉलिसियां बेचना नहीं, बल्कि संकट के समय परिवारों का सहारा बनना भी है.

क्लेम दिलाने में मदद: उन्होंने 15 जरूरतमंद परिवारों को 2-2 लाख रुपये का डेथ क्लेम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जागरूकता अभियान: वे गांव-गांव जाकर जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग और चाइल्ड प्लान जैसी योजनाओं के फायदों के बारे में लोगों को शिक्षित करती हैं.

महिलाओं को रोजगार: उनके मार्गदर्शन में गांव की कई महिलाएं आज 'विद्युत सखी' और राशन वितरण जैसे कार्यों से जुड़कर अपना घर चला रही हैं.

चुनौतियों पर विजय और भविष्य की राह

एक ग्रामीण परिवेश में बीमा जैसे विषय पर लोगों को राजी करना आसान नहीं था, लेकिन मोनिका के धैर्य और स्पष्ट संवाद ने लोगों का भरोसा जीता.आज वे न केवल एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि एक ऐसी मार्गदर्शक भी हैं जो महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.