यूपी पुलिस की ये 'झांसी की रानी' कई मांओं को दे रहीं प्रेरणा

आपने ये मशहूर गाना 'मां ही मंदिर मां ही पुजा, मां से बढ़ के कोई न दूजा' जरूर सुना होगा. यूपी के मुरादाबाद से एक ऐसी ही मां की तस्वीर सामने आई है, जो एक मां होने के साथ ही यूपी पुलिस में बतौर महिला कांस्टेबल तैनात हैं.