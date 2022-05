Upcoming Films and Web Series: एंटरनेटमेंट से भरपूर होगा ये वीकेंड, बिग बी की झुंड समेत आ रही हैं ये फिल्में और वेब सीरीज़

Friday Film and Web Series Release: वेब सीरीज और फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए यह वीकेंड एंटरटेनमेंट से भरपूर रहेगा. दर्शकों को इस वीकेंड पर एक से बढ़कर एक शानदार वेबसीरीज और फिल्में देखने को मिलेंगी. ऐसे में लोग कल रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो आइये जानते हैं इस हफ्ते कौन सी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं.

नीचे देखें मूवी और वेब सीरीज की लिस्ट

1. डॉक्टर स्ट्रेंज 2 (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)

मार्वल की फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' 6 मई यानी कल रिलीज होगी. कुछ महीनों इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था. लोगों ने ट्रेलर पर जमकर प्लार लुटाया था. ट्रेलर के बाद लोग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. उनका इंतजार कल खत्म हो जाएगा. बता दें यह फिल्म साल 2016 में रिलीज फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज की सेंकड पार्ट है. फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच, एलिजाबेथ ओल्सन और जोचिटल गोमेज लीड रोल में नजर आएंगे.

2. थार (Thar)

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर 'थार' से डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं. यह फिल्म 6 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस फिल्म में अनिल कपूर एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ हर्षवर्धन कपूर, फातिमा सना शेख और सतीश कौशिक मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म को राज सिंह चौधरी ने डायरेक्ट किया है.

कहां देख सकेंगे- नेटफ्लिक्स

3. झुंड (Jhund)

कहां देख सकेंगे- जी5

बिग बी यानी अमिताभ बच्चन भी 'झुंड' से डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. फिल्म की स्टोरी स्लम सॉकर एनजीओ चलाने वाले सोशल वर्कर विकास बरसे के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म को मराठी सुपरहिट फिल्म सैराट के डायरेक्टर नागराज मंजुले हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन विजय बोराडे का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो स्लम के बच्चों को इकट्ठा कर फुटबॉल क्लब स्लम सॉकर की शुरुआत करता है. फिल्म 6 मई को जी5 पर रिलीज होगी.

4. होम शांति ( Home Shanti)

कहां देख सकेंगे- डिज्नी प्लस हॉटस्टार

मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक की वेब सीरीज 'होम शांति' भी 6 मई को रिलीज होगी. दर्शक इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकेंगे. इस वेब सीरीज में चकोरी द्विवेदी और पूजन छाबरा जैसे सितारे भी नजर आएंगे.

5. मेरे देश की धरती (Mere Desh Ki Dharti)

फिल्म 'मेरे देश की धरती' की कहानी युवा इंजीनियरों के इर्द- गिर्द घूमती है. फिल्म में दिव्येंद्रु शर्मा, अनुप्रिया गोयनका, अनंत विधात लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन फराज हैदर ने किया है.

6. द कन्वर्जन (The Conversion)

'द कन्वर्जन' फिल्म लव जिहाद पर बनी है. मूवी 6 मई को रिलीज की जाएगी. इस फिल्म में विंध्या तिवारी, प्रती शुक्ला, रवि भाटिया, अमित बहल जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म को विनोद तिवारी ने डायरेक्ट किया है.

7. खतरा डेंजरस (Khatra Dangerous)

फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'खतरा डेंजरस' भी शुक्रवार यानी कल रिलीज होगी. यह देश की पहली लेस्बियन क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म होगी. फिल्म में दो लड़कियों की प्रेम कहानी को दिखाया गया है.

