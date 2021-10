वरुण गांधी ने फिर तरेरी आंखें: फसल जलाते किसान का वीडियो शेयर कर अपने ही पार्टी को कटघरे में लिया

लखनऊ: भाजपा सांसद वरुण गांधी ( Varun Gandhi ) किसानों के मुद्दों को हमेशा सरकार के सामने रखते रहते हैं. इसी कड़ी में शनिवार को भी वरुण गांधी ने एक वीडियो क्लिप अपने ट्विटर हेंडल से शेयर किया है. जो कि लखीमपुर के एक किसान की बताई जा रही है. वीडियो में किसान अपनी फसल को जलाते हुए दिख रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण की मंशा स्पष्ट दिख रही है कि वे अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़े करने के अंदाज में हैं.

कृषि नीति पर पुनर्चिंतन सबसे बड़ी जरूरत- वरुण गांधी

वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'उत्तर प्रदेश के किसान श्री समोध सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे-मारे फिर रहे थे, जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी. इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है? कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है'.

इससे पहले बीते गुरुवार को वरुण गांधी ने बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन बांटने के दौरान की तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि तराई का अधिकांश भाग पूरी तरह से जलमग्न है. इस आपदा के समाप्त होने तक कोई परिवार भूखा न रहे इसलिए अपने हाथों से सूखा राशन दे रहा हूं. यह दुख की बात है कि जब आम आदमी को व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसे खुद ही अपनी रक्षा करने के लिए छोड़ दिया जाता है. अगर ऐसे समय पर भी लोगों को खुद ही अपनी मदद करनी है तो फिर सरकार की जरूरत क्या है?

Much of the Terai is badly flooded. Donating dry rations by hand so that no family is hungry till this calamity ends. It’s painful that when the common man needs the system the most,he’s left to fend for himself.If every response is individual-led then what does ‘governance’ mean pic.twitter.com/P2wF7Tb431