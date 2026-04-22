10 लाख के लोन से बदली किस्मत! शामली के युवक ने बेकरी से बनाई नई पहचान

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित योजनाएं आज युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा और वित्तीय सहायता देने का काम कर रही है. सरकार का उद्देश्य योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि, रोजगार सृजनकर्ता बनाना है.

मुख्यमंत्री योगी के इसी विजन को धरातल पर उतारा है शामली जनपद के ग्राम गोहरनी निवासी संजीव पाल ने, जिन्होंने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ का लाभ लेकर अपने बेकरी व्यवसाय की शरुआत की.

संजीव ने बताया कि उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ की जानकारी मिली. जिसके बाद पूर्ण जानकारी लेकर उन्होंने इस योजना के तहत वर्ष 2025 में 10 लाख रुपये का ऋण के लिए आवेदन किया.

सरकारी योजना के तहत प्राप्त वित्तिय सहायता से उन्होंने बेकरी व्यवसाय शुरू किया. उन्होंने क्रीम रोल, डबल रोटी, पेटिज और बिस्कुट जैसे उत्पादों का निर्माण शुरू किया, जो स्थानीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो गए.

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संजीव न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि उन्होंने अपने बेकरी व्यवसाय के माध्यम से 5 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है. वे हर महीने लगभग 40 हजार रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई.

‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ आज प्रदेश के युवाओं के लिए एक मजबूत आधार बनकर उभरी है. यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी देती है.

‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण कुल परियोजना लागत के अनुसार अनुदान भी सब्सिडी के रूप में दिया जाता है.

इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी लेकर इस योजना का लाभ ले सकता हैं और उद्यमी बनने का सपना साकार कर सकता है.