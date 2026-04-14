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'मशरूम क्रांति' से मशहूर हुईं भदोही की पप्पू देवी, ट्रेडिशनल खेती को कहा गुड बाय, सालाना कमा रहीं 10 लाख रुपये

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक साधारण ग्रामीण महिला पप्पू देवी ने अपनी मेहनत और नवाचार से खेती की परिभाषा बदल दी है. जहां अधिकांश किसान अभी भी पारंपरिक फसलों तक सीमित हैं, वहीं पप्पू देवी ने मशरूम उत्पादन को अपनी आय का मुख्य जरिया बनाया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:30 PM IST
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'मशरूम क्रांति' से मशहूर हुईं भदोही की पप्पू देवी, ट्रेडिशनल खेती को कहा गुड बाय, सालाना कमा रहीं 10 लाख रुपये

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक साधारण ग्रामीण महिला पप्पू देवी ने अपनी मेहनत और नवाचार से खेती की परिभाषा बदल दी है. जहां अधिकांश किसान अभी भी पारंपरिक फसलों तक सीमित हैं, वहीं पप्पू देवी ने मशरूम उत्पादन को अपनी आय का मुख्य जरिया बनाया है. आज उनकी सालाना आमदनी 8 से 10 लाख रुपये के बीच है, जो इलाके की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है.

संजीवनी साबित हो रही 'ग्रामीण आजीविका मिशन'

पप्पू देवी की इस सफलता के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) का बड़ा हाथ है. योगी सरकार की इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 'संजीवनी' का काम किया है.

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शुरुआत: पप्पू देवी ने करीब ढाई लाख रुपये की अपनी जमा-पूंजी और 50 हजार रुपये के ऋण के साथ मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया.

सहयोग: यूपीएसआरएलएम और 'डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स' के मार्गदर्शन ने उन्हें तकनीकी बारीकियां सीखने में मदद की.

कम जगह में बड़ा मुनाफा

भदोही जैसे कृषि प्रधान जिले में, जहां जमीन और संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं, पप्पू देवी ने सीमित स्थान में ही मशरूम का सफल उद्यम खड़ा किया है. 

मुनाफा: आज यह व्यवसाय एक उच्च लाभकारी उद्यम में बदल चुका है. 

रोजगार: वे न केवल खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी काम देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ रही हैं. 

महिला उद्यमिता की नई मिसाल

पप्पू देवी का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और सरकारी योजनाओं के साथ की आवश्यकता है.  उनका यह मशरूम मॉडल स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए एक सफल केस स्टडी बन गया है. 

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