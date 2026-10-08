जौनपुर के प्रो. एन बी सिंह का कमाल, स्टैनफोर्ड की टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में 5वीं बार नाम

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जौनपुर के बिरहदपुर गांव के रहने वाले प्रो. एन. बी. सिंह ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है. उनका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुआ है. खास बात यह है कि इस प्रतिष्ठित सूची में उन्हें लगातार पांचवीं बार जगह मिली है.
रसायन विज्ञान में लंबा शोध सफर
प्रो. एन. बी. सिंह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लंबे समय से शोध और शिक्षण से जुड़े रहे हैं. वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और डीन रह चुके हैं. फिलहाल वह ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर अपनी शैक्षणिक और शोध सेवाएं दे रहे हैं.
जौनपुर में हुई शुरुआती पढ़ाई
प्रो. सिंह का जन्म और शुरुआती जीवन जौनपुर के बिरहदपुर गांव में बीता. पांच भाइयों और एक बहन के परिवार में वह सबसे बड़े हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई से लेकर स्नातक तक की शिक्षा जौनपुर में ही हुई. उन्होंने टीडी कॉलेज, जौनपुर से स्नातक की पढ़ाई की. इसके बाद रसायन विज्ञान को अपने शोध और अकादमिक जीवन का क्षेत्र बनाया.
शोध कार्य की मिली पहचान
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी इस सूची में दुनियाभर के वैज्ञानिकों के शोध और वैज्ञानिक योगदान के आधार पर नाम शामिल किए जाते हैं. प्रो. एन. बी. सिंह का पांचवीं बार इस सूची में जगह बनाना उनके लंबे शोध करियर और वैज्ञानिक योगदान की पहचान के तौर पर देखा जा रहा है.
परिवार और गांव में खुशी
प्रो. सिंह की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही उनके परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. जौनपुर और आसपास के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी है. परिजनों का कहना है कि एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना पूरे बिरहदपुर और जौनपुर के लिए गर्व की बात है.
पूर्वांचल के लिए भी गौरव
परिवार के मुताबिक प्रो. सिंह की उपलब्धि सिर्फ उनके व्यक्तिगत अकादमिक सफर तक सीमित नहीं है. उनके गांव और जिले के लोगों के लिए भी यह गर्व का मौका है. खास तौर पर पूर्वांचल के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनकी यात्रा इस बात की मिसाल है कि छोटे शहर और गांव से निकलकर भी विज्ञान और शोध के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है.
शिक्षा और शोध से जुड़ाव जारी
उम्र और लंबे अकादमिक अनुभव के बावजूद प्रो. सिंह का शोध और शिक्षा से जुड़ाव जारी है. शारदा विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में वह अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं. परिवार ने उम्मीद जताई कि वह आगे भी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में इसी तरह योगदान देते रहेंगे.