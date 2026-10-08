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जौनपुर के प्रो. एन बी सिंह का कमाल, स्टैनफोर्ड की टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में 5वीं बार नाम

जौनपुर के बिरहदपुर गांव के रहने वाले प्रो. एन. बी. सिंह ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है. उनका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुआ है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 08, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:21 PM IST
जौनपुर के प्रो. एन बी सिंह का कमाल, स्टैनफोर्ड की टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में 5वीं बार नाम

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