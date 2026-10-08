जौनपुर के प्रो. एन बी सिंह का कमाल, स्टैनफोर्ड की टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में 5वीं बार नाम

परिवार के मुताबिक प्रो. सिंह की उपलब्धि सिर्फ उनके व्यक्तिगत अकादमिक सफर तक सीमित नहीं है. उनके गांव और जिले के लोगों के लिए भी यह गर्व का मौका है. खास तौर पर पूर्वांचल के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनकी यात्रा इस बात की मिसाल है कि छोटे शहर और गांव से निकलकर भी विज्ञान और शोध के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है.