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नमो ड्रोन योजना का कमाल, गांव की बेटी बनी टेक्नोलॉजी की मिसाल

Namo Drone Didi Yojana: नारी वह शक्ति है, जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद रच लेती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन के विजन को साकार करते हुए ड्रोन दीदी आत्मनिर्भरता की नई कहानी गढ़ रही हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:39 PM IST
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नमो ड्रोन योजना का कमाल, गांव की बेटी बनी टेक्नोलॉजी की मिसाल

Namo Drone Didi Yojana: नारी वह शक्ति है, जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद रच लेती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन के विजन को साकार करते हुए ड्रोन दीदी आत्मनिर्भरता की नई कहानी गढ़ रही हैं. नवाबगंज की ‘ड्रोन दीदी’ किरन गंगवार इसका जीवंत उदाहरण हैं. खेतों में कृषि ड्रोन उड़ाकर दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव कर रही किरन, आज पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ ने उन्हें वह पंख दिए, जिनसे उनके सपनों ने उड़ान भरी.

अंग्रेजी में एमए, पर चुना खेत- खलिहान का रास्ता

एफपीओ संचालक प्रेमपाल गंगवार की बेटी किरन पढ़ाई में शुरू से होनहार रहीं. एमए करने के बाद उन्होंने तय किया कि पिता के कृषि कारोबार में हाथ बंटाना है. इसी दौरान उन्हें पता चला कि एफपीओ से जुड़ी महिलाओं को इफको की ओर से मुफ्त कृषि ड्रोन और ट्रेनिंग दी जा रही है.

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400 हेक्टेयर से अधिक खेतों में स्प्रे

लिखित परीक्षा के बाद किरन का चयन हुआ और दिसंबर 2023 में प्रयागराज के फूलपुर स्थित इफको कोरडेट में उन्हें ड्रोन प्रशिक्षण मिला. किरन ने बताया कि अब तक करीब 400 हेक्टेयर से अधिक खेतों में स्प्रे कर चुकी हैं. वह प्रति एकड़ 300 से 350 रुपये चार्ज करती हैं और अब तक डेढ़ लाख रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी हैं और लगातार उन्हें नई बुकिंग भी मिल रही हैं.

मार्च 2024 में मिला ड्रोन, और शुरू हुई नई उड़ान

प्रशिक्षण पूरा होते ही मार्च 2024 में ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ के तहत उन्हें कृषि ड्रोन मिला. किरन ने उसी दिन से तय कर लिया, अब वह कृषि में तकनीक का नया अध्याय लिखेंगी. ड्रोन की मदद से उन्होंने किसानों के खेतों में कीटनाशक, उर्वरक और पानी का सटीक छिड़काव शुरू कर दिया. किरन बताती हैं कि जब पहली बार गांव में ड्रोन उड़ाया, तो लोग देखने उमड़ पड़े.

किसी को विश्वास नहीं था...

किरन ने बताया कि किसी को विश्वास नहीं था कि ड्रोन से दवाओं का छिड़काव भी हो सकता है. लेकिन जैसे ही लोगों ने काम देखा.. उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर मिलने लगे. किरन कहती हैं कि अगर महिलाएं ठान लें, तो कुछ भी असंभव नहीं. सही दिशा और मेहनत मिले, तो वे किसी भी क्षेत्र में इतिहास लिख सकती हैं. किरन अपनी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वावलंबी, महिला सशक्तिकरण की  आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं और अपने पिता के सहयोग और खुद के दृढ़ संकल्प को देती हैं.

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