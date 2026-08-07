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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी ने बुनकरों को किया सम्मानित, बोले- सम्मान से बढ़ा मनोबल और भरोसा

National Handloom Day: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लखनऊ के लोकभवन में आयोजित संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बुनकरों और लाभार्थियों को सम्मानित किया. वाराणसी के जमालुद्दीन, सीतापुर के अकील अहमद, प्यारेलाल समेत कई बुनकरों ने सम्मान को गौरव का क्षण बताया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 07, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:43 PM IST
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी ने बुनकरों को किया सम्मानित, बोले- सम्मान से बढ़ा मनोबल और भरोसा

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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