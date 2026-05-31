नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण, राजनाथ बोले- बदल चुकी है उत्तर प्रदेश की पहचान

Lucknow Naval Museum: राजधानी लखनऊ को एक और बड़ी सौगात मिली है. शहर में तैयार की गई नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य लोकार्पण किया गया. करीब 19 करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित यह परियोजना केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि देशभक्ति और सैन्य परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाला प्रेरणा केंद्र भी बनेगी. लोकार्पण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे. इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यह शौर्य वाटिका आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे सैनिक कितने बड़े बलिदान देते हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थल लखनऊ की पहचान को और मजबूत करेगा और पर्यटन के लिहाज से भी आकर्षण का केंद्र बनेगा.

लखनऊ की पहचान में जुड़ा नया अध्याय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ हमेशा से अपनी तहजीब और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है. अब नौसेना शौर्य वाटिका के बनने से यह शहर राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक स्मारक नहीं है. यह उन वीर सैनिकों की याद को जीवित रखने का माध्यम है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया. यहां आने वाले युवाओं को सेना के शौर्य और बलिदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा.

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उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर का जिक्र

अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब राज्य की पहचान कानून व्यवस्था की चुनौतियों और आपराधिक गतिविधियों के कारण चर्चा में रहती थी. निवेशक भी यहां आने से हिचकिचाते थे. उन्होंने कहा कि आज स्थिति अलग है. अब उत्तर प्रदेश विकास और औद्योगिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य में निवेश बढ़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है. इसी बदली हुई तस्वीर का असर देशभर में दिखाई दे रहा है.

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' का किया उल्लेख

रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपने स्थानीय उत्पादों और उद्योगों के लिए नई पहचान बना रहा है. उन्होंने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जिले स्तर पर पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान मिली है. उनके मुताबिक आज उत्तर प्रदेश की चर्चा विकास और रोजगार के अवसरों को लेकर हो रही है. इससे स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिली है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचा है.

रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ शौर्य वाटिका का निर्माण

राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका के निर्माण कार्य की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि जब इस परियोजना का प्रस्ताव सामने आया था तब इसे लेकर सकारात्मक पहल की गई. इसके बाद बजट स्वीकृति से लेकर निर्माण कार्य तक सभी चरणों में तेजी दिखाई गई. उन्होंने बताया कि परियोजना की नियमित निगरानी की गई जिसके कारण इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा सका. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की प्रशंसा की.

सेना का सम्मान राष्ट्र को देता है नई ताकत

रक्षा मंत्री ने कहा कि जो देश अपनी सेनाओं का सम्मान करता है उसे दुनिया भी सम्मान की नजर से देखती है. उन्होंने कहा कि सैनिक केवल सीमा की रक्षा नहीं करते बल्कि देश के आत्मविश्वास और सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत होते हैं. नौसेना शौर्य वाटिका जैसे स्थल युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करेंगे और उन्हें सेना के योगदान के बारे में जागरूक बनाएंगे. यह स्थान भविष्य में छात्रों और पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बन सकता है.

पर्यटन और प्रेरणा का नया केंद्र बनेगी शौर्य वाटिका

नौसेना शौर्य वाटिका को इस तरह विकसित किया गया है कि यहां आने वाले लोगों को भारतीय नौसेना के इतिहास और उसके गौरवशाली योगदान की जानकारी मिल सके. साथ ही यह स्थान परिवारों और युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित होगा.