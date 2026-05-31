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अहिंसा हमारा धर्म है लेकिन देश के दुश्मनों से सख्ती भी जरूरी, CM योगी का बड़ा संदेश

Nausena Shaurya Vatika: राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के रूप में एक नया प्रेरणा स्थल जुड़ गया है. करीब 19 करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ से अधिक क्षेत्र में तैयार इस भव्य परिसर का उद्घाटन रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 05:22 PM IST
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अहिंसा हमारा धर्म है लेकिन देश के दुश्मनों से सख्ती भी जरूरी, CM योगी का बड़ा संदेश

Nausena Shaurya Vatika: राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के रूप में एक नया प्रेरणा स्थल जुड़ गया है. करीब 19 करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ से अधिक क्षेत्र में तैयार इस भव्य परिसर का उद्घाटन रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. यह परियोजना नौसेना शौर्य संग्रहालय के दूसरे चरण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य लोगों खासकर युवाओं को भारतीय नौसेना के शौर्य, त्याग और समर्पण से परिचित कराना है. उद्घाटन समारोह के दौरान नौसेना बैंड की शानदार प्रस्तुति ने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी, जवान और नागरिक मौजूद रहे.

सुरक्षा मजबूत होगी तो दुनिया भी सम्मान करेगी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी देश की ताकत उसकी सुरक्षा व्यवस्था से पहचानी जाती है. उन्होंने कहा कि दुनिया उसी देश के साथ मजबूत संबंध बनाती है जो अपनी सुरक्षा के मामले में सक्षम और आत्मविश्वासी हो. कमजोर राष्ट्रों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे यहां अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है. लेकिन जब देश और समाज की सुरक्षा पर खतरा हो तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाना भी आवश्यक हो जाता है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इसी भावना के साथ देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

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सैनिकों की वजह से चैन से सोता है देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश का सैनिक कठिन परिस्थितियों में सीमा पर डटा रहता है तब देश के करोड़ों लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं. चाहे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हों या तपता हुआ रेगिस्तान अथवा समुद्र की उफनती लहरें हों भारतीय सैनिक हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है. उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में सेना और वर्दीधारी बलों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए. सैनिकों का त्याग और समर्पण ही देश की सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है.

युवाओं को मिलेगी नई सोच और नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है. यह ऐसा केंद्र है जहां आने वाले युवाओं को भारतीय नौसेना के इतिहास और उसके योगदान को समझने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि जब युवा यह जानेंगे कि हमारे सैनिक किन चुनौतियों का सामना करते हुए देश की रक्षा करते हैं तब उनके भीतर भी देशसेवा और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी. यह स्थल युवाओं को बड़े सपने देखने और कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देगा.

बड़ी सोच से ही हासिल होते हैं बड़े लक्ष्य

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम्" का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ऊंचाइयों को छूने के लिए सोच भी बड़ी होनी चाहिए. संकीर्ण सोच रखने वाला व्यक्ति कभी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए. नौसेना शौर्य वाटिका भी इसी सोच का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.

सुरक्षा और विकास का गहरा संबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य या देश में विकास तभी संभव है जब वहां सुरक्षा का मजबूत वातावरण हो. सुरक्षित माहौल में ही उद्योग बढ़ते हैं. निवेश आता है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं. उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तब सरकार की विकास योजनाएं भी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचता है. इसलिए सुरक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं.

राष्ट्र प्रेरणास्थल और नौसेना संग्रहालय बने आकर्षण का केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में पहले से मौजूद राष्ट्र प्रेरणास्थल देश के महान व्यक्तित्वों और उनकी विरासत की याद दिलाता है. अब नौसेना शौर्य वाटिका और नौसेना संग्रहालय के रूप में शहर को एक और महत्वपूर्ण केंद्र मिला है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग भारतीय सेना और नौसेना के योगदान को करीब से जान सकें.

सेना के पुराने टैंक बन सकते हैं प्रेरणा का माध्यम

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सेना के ऐसे टैंक और सैन्य उपकरण जो अब सेवा में नहीं हैं उन्हें प्रदेश के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि जब युवा इन सैन्य उपकरणों को देखेंगे तो उनके मन में सेना के प्रति सम्मान और देशसेवा की भावना और मजबूत होगी. इससे राष्ट्रभक्ति का संदेश भी व्यापक स्तर पर पहुंचेगा.

आईएनएस गोमती की विरासत से जुड़ा यह परिसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि आईएनएस गोमती ने लंबे समय तक भारतीय नौसेना में रहकर देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा की. वर्ष 2022 में इसे सेवा से मुक्त किया गया. इसके बाद इसे गोमती नदी के किनारे स्थापित कर नई पहचान दी गई. आज यह परिसर केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास और उसके योगदान का प्रतीक बन गया है. यहां आने वाला हर व्यक्ति देश की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को बेहतर तरीके से समझ सकेगा.

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