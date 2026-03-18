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मीरजापुर में ‘विकास’ का अजब नमूना; बीच सड़क खड़ा हैंडपंप, हादसे को दे रहा खुला न्योता!

Mirzapur News: मीरजापुर में एक नई सड़क अब चर्चा का विषय बन गई है. लेकिन विकास के लिए नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही के कारण.  मामला उस सड़क का है, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से पहले तैयार किया गया.  हैरानी की बात यह है कि इस सड़क के ठीक बीचों-बीच एक चालू हैंडपंप को बिना हटाए ही निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:31 PM IST
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मीरजापुर में ‘विकास’ का अजब नमूना; बीच सड़क खड़ा हैंडपंप, हादसे को दे रहा खुला न्योता!

 

मीरजापुर न्यूज/राजेश मिश्रा : उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. यहां बनाई गई एक नई सड़क अब चर्चा का विषय बन गई है. लेकिन विकास के लिए नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही के कारण.  मामला उस सड़क का है, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से पहले तैयार किया गया.  हैरानी की बात यह है कि इस सड़क के ठीक बीचों-बीच एक चालू हैंडपंप को बिना हटाए ही निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया. 

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान न तो हैंडपंप को शिफ्ट किया गया और न ही उसके आसपास कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई. नतीजा यह हुआ कि अब हैंडपंप सड़क के बीचों-बीच खड़ा है, जो हर गुजरने वाले वाहन और राहगीरों के लिए खतरा बन गया है. खासकर रात के समय यह और भी जोखिम भरा साबित हो सकता है. स्थिति और गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि आने वाले नवरात्र के दौरान इस मार्ग से लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना रहेगा. ऐसे में बीच सड़क खड़ा यह हैंडपंप किसी बड़े हादसे को दावत देता नजर आ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इसे हटाया नहीं गया, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

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ग्रामीणों का आरोप ? 
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने खर्च बचाने के लिए हैंडपंप को हटाने की जहमत नहीं उठाई और अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया.वहीं, यह भी चर्चा है कि सड़क को जल्दबाजी में सिर्फ दिखावे के लिए तैयार किया गया, ताकि उच्च अधिकारियों को खुश किया जा सके.अब सवाल यह उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस गंभीर चूक पर नहीं पड़ी, या फिर इसे नजरअंदाज किया गया? स्थानीय प्रशासन और PWD विभाग की इस लापरवाही पर लोगों में नाराजगी है और वे तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

फिलहाल, जरूरत इस बात की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

यह भी पढ़ें : ईद की खुशखबरी! यूपी की मुस्लिम महिलाओं को मिलने जा रही बड़ी राहत, जानिए क्या है तोहफे में खास?

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