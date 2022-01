अब से कैंसर मरीजों को नहीं होना पड़ेगा परेशान, केजीएमयू में जल्द शुरू होंगे ये नए कोर्स

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी (UP) में रहने वालों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा. आने वाले समय में यहां पर कैंसर के मरीजों (Cancer Patient) का बेहतर इलाज हो पाएगा. राजधानी लखनऊ (Lucknow) के केजीएमयू (KJMU) में कैंसर मरीजों को पहले के मुताबिक बेहतर इलाज मिलेगा. रेडियोथेरेपी विभाग (Radiotherapy Department) में 115 पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) और कर्मचारियों की भर्ती कराई जाएगी. इसके अलावा कई नए कोर्स की शुरुआत की जाएगी.

इन कोर्स की होगी शुरुआत

लखनऊ के केजीएमयू (KJMU) में इस सत्र से 2 डिप्लोमा और 1 सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत होगी. इसके साथ ही पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक विभाग (Pediatric Orthopedic Department) में बच्चों के प्लास्टर पर सर्टिफिकेट कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी. इसमें डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्निशियन (Diploma in Audio and Speech Therapy Technician) और डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन (Diploma in Orthopedic and Plaster Technician) के क्लासेस चलाए जाएंगे. इसके साथ ही बता दें, इन सभी कोर्स में कुल 30 छात्रों को ही दाखिला मिलेगा.

इतने रुपये लगेंगे

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, केजीएमयू में शुक्रवार को वीसी डॉ. बिपिन पुरी की अध्यक्षता में 47वीं कार्यपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक विभाग में बच्चों के प्लास्टर पर 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा. इसमें 12वीं की मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होंगे. कोर्स की फीस 10 हजार रुपए तय की गई है.

115 पदों पर होगी भर्ती

इसके अलावा पैरामेडिकल संकाय में डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन कोर्स चलाया जाएगा. इसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को मेडिकल फैकल्टी में आवेदन करना होगा. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, डॉ सुधीर सिंह ने बताया है कि रेडियोथेरेपी विभाग में कुल 115 पदों पर भर्ती होंगी. इसमें नर्स, टेक्नीशियन, सहायक कर्मचारी आदि शामिल हैं.

