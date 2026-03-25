LPG बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव; अब 35 दिनों के बाद ही बुक होगा सिलेंडर,उज्ज्वला और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सख्त नियम लागू

Lucknow News: देशभर में एलपीजी सिलेंडर की कमी को देखते हुए गैस कंपनियों ने बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य गैस की सप्लाई को संतुलित रखना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाना है.

जानिए क्या है पूरी कहानी

बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत जिन उपभोक्ताओं के पास दो सिलेंडर (डबल कनेक्शन) हैं, उन्हें अब अगली बुकिंग के लिए 35 दिन का इंतजार करना होगा. पहले यह अवधि 25 दिन थी. यानी अब ऐसे उपभोक्ता पहले से 10 दिन अधिक इंतजार के बाद ही गैस बुक कर सकेंगे.

सिंगल सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत

वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास केवल एक सिलेंडर है, उनके लिए नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वे पहले की तरह ही पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए कड़ा नियम

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं. अब उन्हें अगली बुकिंग के लिए 45 दिन तक इंतजार करना होगा. इससे साफ है कि इस श्रेणी में गैस वितरण को और नियंत्रित किया जा रहा है.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी सख्ती

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी 45 दिन का इंतजार अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही डिलीवरी के समय ओटीपी बताना जरूरी होगा. अगर उपभोक्ता ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसकी बुकिंग रद्द की जा सकती है.

12 सिलेंडर कोटा पूरा होने पर नई प्रक्रिया

सरकार हर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर उपलब्ध कराती है. यदि कोई उपभोक्ता अपना कोटा पूरा कर लेता है, तो अतिरिक्त सिलेंडर के लिए उसे गैस कंपनी के ऐप पर कुछ जानकारी देनी होगी.

परिवार और जरूरत के आधार पर मिलेगा अतिरिक्त सिलेंडर

कंपनियां अब उपभोक्ता से परिवार के सदस्यों की संख्या, मेहमानों की आवक-जावक और किसी बड़े आयोजन की जानकारी लेंगी. इसी आधार पर तय किया जाएगा कि अतिरिक्त सिलेंडर दिया जाए या नहीं.

यह भी पढ़ें : गैस के बाद पेट्रोल संकट से सिद्धार्थनगर बेहाल, सूखे पंपों पर मारपीट; अयोध्या में अफवाहों से लंबी कतारें, प्रशासन बोला-कमी नहीं



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !