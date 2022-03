New Rules from 1st April: 1 अप्रैल से लागू होंगे टैक्स पर ये नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: 1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है. नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए बदलाव लागू हो जाएंगे. इन बदलावों का असर देश के आम आदमी से लेकर अमीरों तक पर पड़ने वाला है. इन बदलावों में बैंकिंग, पीएफ खाता, IT रिटर्न, टैक्स, से जुड़े बदलाव आदि शामिल हैं. बदले नियम के बाद अब आपका पीएफ एकाउंट भी टैक्स के दायरे में आ जाएगा. अगर आप अभी तक इन बदले नियमों से अनजान हैं, तो यह खबर आपके काम की है.

पीएफ खाते पर लगेगा टैक्स

एक अप्रैल से नए नियम लागू होने के बाद आपका पीएफ खाता भी टैक्स के दायरे में आ जाएगा. पीएफ खाते में अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा.

अपडेटेड IT रिटर्न कर सकेंगे फाइल

नए वित्त वर्ष में आप अपडेटेड IT रिटर्न फाइल कर सकेंगे. अगर पहली बार रिटर्न फाइल करते हुए आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप उसे सही करके दूसरी बार रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बता दें कि असेसमेंट ईयर के 2 साल बाद तक अपडेटेड IT रिटर्न फाइल किया जा सकता है.

क्रिप्टो पर भी लगेगा टैक्स

1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी के नियम भी बदल जाएंगे. आने वाले वित्त वर्ष में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा. क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने पर आपको 1 फीसदी टीडीएस देना होगा. यह नियम 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा.

राज्य सरकार के कर्मचारियों का NPS डिडक्शन

राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक NPS योगदान के लिए सेक्शन 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के बराबर होगा.

कोरोना के ट्रीटमेंट पर लगने वाला खर्च

कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए मिले पैसों पर टैक्स में छूट दी गई है. कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाले पैसों को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके लिए जरूरी है कि पैसा कोविड से हुई मौत के12 महीनों के अंदर मिला हो और मिली हुई राशि 10 लाख से अधिक नहीं हो.

