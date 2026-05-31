परिवार नियोजन से महिला सशक्तीकरण तक, 8 साल में यूपी में क्या-क्या बदला?

UP News: उत्तर प्रदेश में सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछले आठ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस-6 की ताजा रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 और 2023-24 के आंकड़ों की तुलना की गई है. रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है. महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत हुई है. बच्चों के टीकाकरण में सुधार आया है और परिवार नियोजन से जुड़े संकेतकों में भी सकारात्मक बदलाव दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट में बिजली कनेक्शन से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक और मातृ स्वास्थ्य से लेकर पोषण तक कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो राज्य में सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं.

बिजली और स्वास्थ्य सुरक्षा की पहुंच में बढ़ोतरी

एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच पहले की तुलना में बढ़ी है. वर्ष 2015-16 में जहां 71 प्रतिशत घरों तक बिजली की सुविधा पहुंची थी वहीं वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 95.8 प्रतिशत हो गया.

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स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों में भी वृद्धि दर्ज की गई है. स्वास्थ्य बीमा या किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों की संख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ी है. वर्ष 2015-16 में जहां केवल 6.1 प्रतिशत परिवार किसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़े थे वहीं अब यह आंकड़ा 37.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है. सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार दर्ज किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच का प्रतिशत बढ़ा है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार का संकेत माना जा रहा है.

परिवार नियोजन अभियान के सकारात्मक नतीजे

रिपोर्ट के मुताबिक परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज हुए हैं. राज्य की कुल प्रजनन दर यानी एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या 2.74 से घटकर 2.2 हो गई है. इसके साथ ही परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करने वाली विवाहित महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है. वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 45.5 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 63.8 प्रतिशत हो गया है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऐसी महिलाओं की संख्या में कमी आई है जो बच्चों के जन्म के बीच अंतर तो चाहती थीं लेकिन परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग नहीं कर पा रही थीं. यह प्रतिशत 18 से घटकर 10.8 रह गया है.

किशोरियों में गर्भधारण के मामलों में आई कमी

किशोरावस्था में गर्भधारण को स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक बड़ी चुनौती मानते हैं. एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों में गर्भवती होने या मां बनने के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है. वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 4 प्रतिशत था जबकि अब यह घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया है. यह बदलाव किशोर स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े प्रयासों का संकेत माना जा रहा है.

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

रिपोर्ट में मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं. गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है. पहली तिमाही में स्वास्थ्य जांच कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत अब 70.6 तक पहुंच गया है. वहीं संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसव की दर 67.8 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है. मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है क्योंकि संस्थागत प्रसव से प्रसूता और नवजात दोनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाती है.

बच्चों के टीकाकरण में दर्ज हुई बड़ी बढ़त

बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. वर्ष 2015-16 में 12 से 23 माह आयु वर्ग के केवल 51.1 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ था. अब यह आंकड़ा बढ़कर 81.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक बच्चों को जरूरी टीके मिल रहे हैं. पूर्ण टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सकारात्मक संकेत

बच्चों में कुपोषण को लेकर भी रिपोर्ट में सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए हैं. उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले बच्चों यानी बौनेपन की समस्या में कमी दर्ज की गई है. यह प्रतिशत 46.2 से घटकर 31.5 हो गया है. वहीं कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत भी 39.5 से घटकर 34.5 रह गया है. हालांकि यह क्षेत्र अभी भी लगातार प्रयासों की मांग करता है लेकिन आंकड़े बताते हैं कि स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है.

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बड़ा बदलाव

रिपोर्ट का सबसे उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय सशक्तीकरण से जुड़ा है. 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है. सबसे बड़ा बदलाव बैंक खातों के मामले में देखने को मिला. वर्ष 2015-16 में केवल 27.7 प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं संचालित बैंक खाते थे. अब यह आंकड़ा बढ़कर 83.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब सीधे बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुकी हैं और अपने वित्तीय लेनदेन स्वयं संचालित कर रही हैं.

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संकेतकों में भी सुधार

एनएफएचएस-6 रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों में भी बदलाव दर्ज किया गया है. पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने वाली विवाहित महिलाओं का प्रतिशत 34.4 से घटकर 28.5 रह गया है. यह आंकड़ा बताता है कि इस क्षेत्र में भी कुछ सुधार दर्ज हुआ है. हालांकि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर अभी भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है.

आंकड़ों में दिखी सामाजिक बदलाव की झलक

एनएफएचएस-6 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तीकरण, परिवार नियोजन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई क्षेत्रों में बदलाव दर्ज किए गए हैं. बिजली कनेक्शन से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक और संस्थागत प्रसव से लेकर महिलाओं के बैंक खातों तक कई संकेतकों में वृद्धि देखने को मिली है.