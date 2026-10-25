वाराणसी में NHAI अध्यक्ष संतोष यादव का दौरा, रोपवे से रिंग रोड तक परियोजनाओं का निरीक्षण

NHAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव ने शुक्रवार को वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वाराणसी रोपवे परियोजना, रिंग रोड फेज-3 में गैमन इंडिया के काम, वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग स्थित ढेरही टोल प्लाजा और आजमगढ़ रिंग रोड साइट का जायजा लिया.