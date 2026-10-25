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वाराणसी में NHAI अध्यक्ष संतोष यादव का दौरा, रोपवे से रिंग रोड तक परियोजनाओं का निरीक्षण

NHAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव ने शुक्रवार को वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 25, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:01 PM IST
वाराणसी में NHAI अध्यक्ष संतोष यादव का दौरा, रोपवे से रिंग रोड तक परियोजनाओं का निरीक्षण

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