वाराणसी में NHAI अध्यक्ष संतोष यादव का दौरा, रोपवे से रिंग रोड तक परियोजनाओं का निरीक्षण

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NHAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव ने शुक्रवार को वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वाराणसी रोपवे परियोजना, रिंग रोड फेज-3 में गैमन इंडिया के काम, वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग स्थित ढेरही टोल प्लाजा और आजमगढ़ रिंग रोड साइट का जायजा लिया.
ढेरही टोल प्लाजा पर स्वागत
राष्ट्रीय अध्यक्ष के ढेरही टोल प्लाजा पहुंचने पर संचालक मनीष पाठक के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान निलेश उपाध्याय, शक्ति, मिथलेश, ज्ञानेश, सूरज समेत टोल प्लाजा की पूरी टीम मौजूद रही.
परियोजनाओं का लिया जायजा
संतोष यादव का यह दौरा वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में चल रही सड़क और दूसरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था. टोल प्लाजा परिसर में उनके आगमन को लेकर जरूरी व्यवस्थाएं की गई थीं.
टोल प्रबंधन ने जताया आभार
ढेरही टोल प्लाजा प्रबंधन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर आभार जताया. साथ ही क्षेत्र में सड़क और राजमार्ग से जुड़े विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.