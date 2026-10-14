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भारतीय कारोबारी की कंपनी का नया दांव, तेल-गैस के बाद अब जहाज निर्माण में दिखाई ताकत

ऊर्जा क्षेत्र में कंपनियों की भूमिका अब तेल और गैस के उत्पादन तक सीमित नहीं है. वे दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता दिखा रही हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 14, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 10:05 PM IST
भारतीय कारोबारी की कंपनी का नया दांव, तेल-गैस के बाद अब जहाज निर्माण में दिखाई ताकत

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