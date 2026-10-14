भारतीय कारोबारी की कंपनी का नया दांव, तेल-गैस के बाद अब जहाज निर्माण में दिखाई ताकत

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ऊर्जा कंपनी ने नाइजीरिया में समुद्री इंजीनियरिंग और जहाज निर्माण के क्षेत्र में नई पहल की है. कंपनी ने नाइजीरियाई नौसेना के साथ मिलकर ‘काली-3’ सिक्योरिटी सपोर्ट वेसल तैयार किया है. इस पोत के निर्माण में करीब 200 नाइजीरियाई नागरिकों ने योगदान दिया. इस पहल से स्थानीय लोगों को बड़े तकनीकी प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव मिला है.
ऊर्जा क्षेत्र में कंपनियों की भूमिका अब तेल और गैस के उत्पादन तक सीमित नहीं है. वे दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता दिखा रही हैं. नाइजीरिया में SEEPCO की यह परियोजना इसी दिशा में एक उदाहरण है. कंपनी ने समुद्री इंजीनियरिंग और जहाज निर्माण में कदम बढ़ाते हुए नाइजीरियाई नौसेना के साथ मिलकर ‘काली-3’ पोत तैयार किया है.
डेल्टा स्टेट में बना पोत
‘काली-3’ का निर्माण नाइजीरिया के डेल्टा स्टेट स्थित ओकेपाई एचएम शिपयार्ड में किया गया. परियोजना में स्थानीय संसाधनों और वहां के पेशेवरों की भागीदारी रही. जहाज निर्माण जैसे तकनीकी काम में डिजाइन, वेल्डिंग, तकनीकी जांच और परियोजना प्रबंधन जैसे कई काम शामिल होते हैं. ऐसे में इस परियोजना ने स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया.
200 स्थानीय लोगों ने किया काम
पोत के निर्माण में करीब 200 नाइजीरियाई नागरिक शामिल हुए. इनमें नाइजर डेल्टा क्षेत्र के युवा इंजीनियर, नौसैनिक वास्तुकार, वेल्डर, तकनीशियन और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी शामिल थे. इस तरह स्थानीय लोगों को बड़े स्तर की परियोजना में काम करने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिला. यह अनुभव भविष्य में दूसरे औद्योगिक और समुद्री प्रोजेक्ट में भी उपयोगी हो सकता है.
समुद्री सुरक्षा को मिलेगा सहारा
नाइजीरिया जैसे तेल उत्पादक देश में समुद्री सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का खास महत्व है. ‘काली-3’ जैसी परियोजनाएं नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के साथ स्थानीय स्तर पर निर्माण क्षमता बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं. जहाज निर्माण से जुड़े कामों में स्थानीय पेशेवरों की भागीदारी बढ़ने पर आपूर्ति व्यवस्था और तकनीकी कौशल को भी बढ़ावा मिल सकता है.
रोजगार और तकनीकी कौशल पर जोर
नितिन संदेसरा के स्वामित्व वाली SEEPCO की इस पहल को स्थानीय रोजगार और तकनीकी कौशल के लिहाज से अहम बताया जा रहा है. परियोजना से जुड़े लोगों को समुद्री इंजीनियरिंग और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम का अनुभव मिला है. इससे भविष्य में ऐसी दूसरी परियोजनाओं के लिए स्थानीय विशेषज्ञ तैयार करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसके दीर्घकालीन आर्थिक असर का आकलन रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकेगा.