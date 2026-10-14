भारतीय कारोबारी की कंपनी का नया दांव, तेल-गैस के बाद अब जहाज निर्माण में दिखाई ताकत

नितिन संदेसरा के स्वामित्व वाली SEEPCO की इस पहल को स्थानीय रोजगार और तकनीकी कौशल के लिहाज से अहम बताया जा रहा है. परियोजना से जुड़े लोगों को समुद्री इंजीनियरिंग और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम का अनुभव मिला है. इससे भविष्य में ऐसी दूसरी परियोजनाओं के लिए स्थानीय विशेषज्ञ तैयार करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसके दीर्घकालीन आर्थिक असर का आकलन रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकेगा.