मेरठ में इंटरनेशनल साइबर ठगी का भंडाफोड़; नाइजीरियन स्टूडेंट गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का नेटवर्क बेनकाब!

Meerut News: मेरठ से साइबर क्राइम का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक नाइजीरियन छात्र को अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
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मेरठ न्यूज/पारस गोयल : उत्तर प्रदेश के मेरठ से साइबर क्राइम का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक नाइजीरियन छात्र को अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान सैफू मयाना उमर के रूप में हुई है, जो वर्ष 2022 से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था.
क्या है पूरा मामला ?
पुलिस के मुताबिक, सैफू के बैंक खाते में अचानक लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन सामने आने के बाद उस पर शक गहराया. जांच शुरू की गई तो पता चला कि वह एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का हिस्सा है, जो ऑनलाइन गेमिंग एप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ठगता था.
कैसे करता था ठगी का नेटवर्क काम?
जांच में सामने आया कि यह गिरोह शिकार को गेमिंग एप और फर्जी ऑफर्स के जरिए फंसाता था. ठगी की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की जाती थी ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके. सैफू का काम इन पैसों को अपने खाते में लेना और आगे दूसरे सदस्यों तक पहुंचाना था. इसके बदले उसे कमीशन दिया जाता था.
हरियाणा कनेक्शन भी आया सामने
पुलिस ने बताया कि इस गैंग का मास्टरमाइंड यूसुफ नाम का नाइजीरियन छात्र है, जो हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था. सैफू, यूसुफ के निर्देश पर काम करता था और उसके खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर करता था. फिलहाल यूसुफ नाइजीरिया भाग चुका है और उसकी तलाश जारी है.
देशभर में फैला नेटवर्क, 16 केस दर्ज
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस गैंग के खिलाफ देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में 16 शिकायतें दर्ज हैं. अब तक यह गिरोह करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दे चुका है.मेरठ में केस दर्ज होने के बाद सैफू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.
पासपोर्ट जब्त, आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस ने सैफू का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और फिलहाल उसे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है, ताकि इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके.
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