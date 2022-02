UP Night Curfew Update: यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म, कोरोना केस कम होने के चलते सरकार का फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के चलते प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. बता दें, कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश था.

Government of Uttar Pradesh lifts the #COVID19 induced night curfew following a drop in the number of COVID cases. pic.twitter.com/2y4FoUM3xc

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 19, 2022