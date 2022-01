अब आपके एक कॉल पर घर से उठेगा E-waste, तुरंत ऐसे मिलेगा पैसा

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को एक नई पहल की शुरुआत की गई. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की तरफ से E-Waste पिकअप वैन को हरी झंडी दिखाई गई है. अब से आपको E-Waste से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आसानी से घर बैठे-बैठे ही आपका ई वेस्ट बिक जाएगा. इतना ही नहीं E-Waste के लिए आपको अच्छे दाम भी मिल जाएंगे. तोल मशीन के हिसाब से आपका ई वेस्ट बिकेगा. इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको सिर्फ एक कॉल करना होगा.

लोगों को होगी असानी

E-Waste को आपके घर से उठाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने दो मोबाइल नंबर जारी किए हैं. बता दें, नोएडा अथॉरिटी के इस कदम से आपका खराब मोबाइल फोन (Mobile Phone), लैपटॉप (Laptop) और कंप्यूटर से जुड़ी जैसे ई-वेस्ट से निकलने वाला डाटा किसी भी गलत हाथ में पड़ने का डर भी खत्म हो जाएगा.

