नोएडा का बोटेनिकल गार्डन आम जनता के लिए बंद, 2 साल में बनेगा 490 करोड़ से रिसर्च और टूरिज्म हब

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर-38ए का प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन अब अगले करीब दो वर्षों तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. गार्डन को आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए बड़े स्तर पर पुनर्विकास (रिवैम्प) का कार्य शुरू कर दिया गया है.अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए फिलहाल गार्डन में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.

जानें कितने लागत में बनेगा

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 490 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसका उद्देश्य गार्डन को केवल घूमने-फिरने की जगह तक सीमित न रखकर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण अनुसंधान और पर्यटन केंद्र बनाना है. परियोजना पूरी होने के बाद यह गार्डन देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा.

थीम आधारित जोन होंगे मुख्य आकर्षण

इस योजना के तहत गार्डन को कई आकर्षक और थीम आधारित जोनों में विकसित किया जाएगा.इनमें ट्रॉपिकल और सब-ट्रॉपिकल प्लांट जोन, कैक्टस और सक्युलेंट क्षेत्र, एक्वेटिक गार्डन, बोनसाई गार्डन और सेंस गार्डन शामिल होंगे. इसके अलावा ट्रेलिस गार्डन और डिस्कवरी गार्डन भी तैयार किए जाएंगे, जो बच्चों और छात्रों के लिए शैक्षिक दृष्टि से बेहद उपयोगी साबित होंगे.

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रिसर्च और आधुनिक सुविधाओं पर जोर

इस परियोजना के अंतर्गत गार्डन में आधुनिक प्रशासनिक भवन, इंटरप्रिटेशन सेंटर और रिसर्च से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे यह स्थान पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पौधों के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा. विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण हब के रूप में कार्य करेगा.

2002 में हुई थी स्थापना

बोटैनिकल गार्डन की स्थापना वर्ष 2002 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी. लगभग 164 एकड़ में फैले इस गार्डन में अब तक हजारों प्रजातियों के पौधे और पेड़ संरक्षित हैं. अब इसे नई तकनीकों और बेहतर सुविधाओं के साथ एक नए रूप में विकसित किया जाएगा.

लोगों में निराशा, लेकिन उम्मीदें बरकरार

गार्डन के बंद होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में फिलहाल निराशा देखी जा रही है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह स्थान पहले से कहीं अधिक सुंदर, सुविधाजनक और आकर्षक बनकर सामने आएगा. भविष्य में यह गार्डन पर्यावरण प्रेमियों, छात्रों और पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बनेगा.

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