47 साल का हुआ नोएडा: शहर ने कायम किए कई रिकॉर्ड, धूमधाम से मनाया जा रहा है स्थापना दिवस

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले का आज यानी 17 अप्रैल को 47 वां स्थापना दिवस है. इस खास मौके पर नोएडा में तीन दिन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. यह कार्यक्रम 16 से 18 अप्रैल तक अलग-अलग जगह पर हो रहे हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.

Viral: सादगी से भरा इस डांस वीडियो ने जीता लोगों दिल, अब वीडियो हो रहा वायरल

दो साल बाद हो रहा आयोजन

कोरोना काल के बाद नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस बार जश्न के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा. तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नोएडा के सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र, सेक्टर-21 ए स्थित नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कालेज पर किया जा रहा है. जिसमें अलग-अलग प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम, नाट्य प्रस्तुति, प्रसिद्ध गायकों द्वारा संगीत कार्यक्रम भी हो रहे हैं.

आज शाम होंगे कई कार्यक्रम

सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं. 16 अप्रैल को प्रेम रामायण की प्रस्तुति हुई. वहीं, 17 यानी आज शाम 7.15 बजे से कई सारे रंगारंग कार्यक्रम होंगे. साथ ही खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है. ऐसे में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिन रहा है. तमाम लोग कार्यक्रम में भाग भी ले रहे हैं.

On the occasion of #NoidaFoundationDay i.e. 17.04.2022, from 5:30 pm onwards enjoy the drama “With Love Aapki Saiyara’ by Juuhi Babbar Sonii at Auditorium, Indira Gandhi Kala Kendra, Sector-6.

Entry will be free for all.InfoDeptUP pic.twitter.com/8hI3g9Uqkp

— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (CeoNoida) April 16, 2022