अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय केंद्र, 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देगी योगी सरकार

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अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का क्षेत्रीय केंद्र बनाने के लिए 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में देने को मंजूरी दी गई है. यह जमीन अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में है. करीब 65 एकड़ में फैली यह बंजर जमीन गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इस जमीन की बाजार कीमत करीब 16.90 करोड़ रुपये बताई गई है.
राम मंदिर के बाद बढ़ी सुरक्षा जरूरत
राम मंदिर के निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का महत्व काफी बढ़ गया है. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों और पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है. ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. किसी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने और आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई के लिए NSG की मौजूदगी अहम मानी जा रही है. सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय केंद्र बनने से जरूरत पड़ने पर NSG की प्रतिक्रिया क्षमता और बेहतर होगी.
मिल्कीपुर में मिलेगी 26 हेक्टेयर जमीन
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में मौजूद 26 हेक्टेयर बंजर भूमि NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए दी जाएगी. यह जमीन सीधे गृह मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. सरकार ने जमीन देने के लिए राजस्व विभाग से जुड़े नियमों में निर्धारित प्रावधानों के तहत मंजूरी दी है. अयोध्या की सुरक्षा संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए इस मामले में जरूरी शिथिलता भी दी गई है.
जमीन का इस्तेमाल सिर्फ NSG के लिए
सरकार ने जमीन के इस्तेमाल को लेकर शर्त भी साफ कर दी है. जिस जमीन को गृह मंत्रालय को दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल केवल NSG के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए ही किया जा सकेगा. इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. यानी जमीन का आवंटन किसी सामान्य सरकारी परियोजना के लिए नहीं किया गया है. इसका मकसद सिर्फ NSG का क्षेत्रीय केंद्र तैयार करना है. इस शर्त के जरिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जमीन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए उसे हस्तांतरित किया जा रहा है.
तीन साल में करना होगा इस्तेमाल
जमीन मिलने के बाद उसका इस्तेमाल भी तय समय के भीतर करना होगा. सरकार के मुताबिक आवंटित जमीन का अगले तीन साल में प्रस्तावित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना जरूरी होगा. अगर तीन साल की अवधि में जमीन का इस्तेमाल NSG केंद्र के लिए नहीं किया गया या भविष्य में इस जमीन की जरूरत खत्म हो गई तो जमीन स्वत: उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के निपटारे में वापस आ जाएगी. इससे जमीन लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के पड़े रहने की स्थिति से बचा जा सकेगा.
सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं असर
अयोध्या में NSG का क्षेत्रीय केंद्र बनने का फायदा सिर्फ राम मंदिर या अयोध्या शहर तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है. सरकार के मुताबिक इससे उत्तर प्रदेश और आसपास के संवेदनशील और सामरिक महत्व वाले प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है. NSG देश की प्रमुख आतंकवाद रोधी और विशेष सुरक्षा बलों में शामिल है. ऐसे में किसी गंभीर सुरक्षा चुनौती या आपात स्थिति में क्षेत्रीय केंद्र होने से प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है.
अयोध्या की बदलती भूमिका के बीच फैसला
अयोध्या पिछले कुछ समय में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है. राम मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसके अलावा यहां आने वाले विशिष्ट अतिथियों और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है. ऐसे माहौल में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत करना जरूरी है. इसी जरूरत को देखते हुए योगी कैबिनेट ने NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. 26 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला यह केंद्र तैयार होने के बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नई कड़ी जोड़ सकता है.