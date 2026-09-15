अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय केंद्र, 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देगी योगी सरकार

अयोध्या पिछले कुछ समय में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है. राम मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसके अलावा यहां आने वाले विशिष्ट अतिथियों और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है. ऐसे माहौल में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत करना जरूरी है. इसी जरूरत को देखते हुए योगी कैबिनेट ने NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. 26 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला यह केंद्र तैयार होने के बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नई कड़ी जोड़ सकता है.