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अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय केंद्र, 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देगी योगी सरकार

अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का क्षेत्रीय केंद्र बनाने के लिए 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में देने को मंजूरी दी गई है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 15, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:16 PM IST
अयोध्या में बनेगा NSG का क्षेत्रीय केंद्र, 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देगी योगी सरकार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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