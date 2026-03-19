'सुन! तूने 1 रुपया कम कैसे दिया....' फिर दुकानदार और ग्राहक के बीच बरसी लाठियां, वजह जानकर चौक जाएंगे आप

Muzaffarnagar News: मुज़फ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी इलाके में महज 1 रुपये के छुट्टे को लेकर ऐसा विवाद भड़का कि देखते ही देखते दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया.
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Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी इलाके में महज 1 रुपये के छुट्टे को लेकर ऐसा विवाद भड़का कि देखते ही देखते दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया. मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया.
जानिए पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, रामपुरी इलाके में एक फोटोस्टेट की दुकान पर पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ. ग्राहक और दुकानदार के बीच 1 रुपये के छुट्टे को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और बहस बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई.
CCTV में कैद हुआ संघर्ष
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और लोग एक-दूसरे को बेरहमी से पीटते नजर आए. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग सहम गए. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
महिला समेत 5 लोग गंभीर घायल
इस हिंसक झड़प में चार युवक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की.
जांच में जुटी पुलिस:
पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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