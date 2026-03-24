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लखनऊ में कोडीनयुक्त कफ सिरप पर सख्ती; अब ऑनलाइन निगरानी से कसेगा शिकंजा,फर्जी कारोबारियों पर होगा कड़ा एक्शन!

Lucknow News: लखनऊ में नशे के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी लखनऊ में कोडीनयुक्त कफ सिरप की बिक्री पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी. सरकार ने पारंपरिक ऑफलाइन व्यवस्था को बदलते हुए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:45 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

लखनऊ न्यूज/मयूर शुक्ला : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नशे के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी लखनऊ में कोडीनयुक्त कफ सिरप की बिक्री पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी. सरकार ने पारंपरिक ऑफलाइन व्यवस्था को बदलते हुए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दवाओं की बिक्री और स्टॉक पर रियल-टाइम नजर रखी जा सके.

जानिए पूरी बात ? 
दरअसल, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एनकॉर्ड (NCORD) की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बिक्री में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि दवा दुकानों और स्टॉकिस्ट्स की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए.

स्टॉक स्थलों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य
बताया जा रहा है कि बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी स्टॉक स्थलों का नियमित भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर गोदामों और मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करें, ताकि फर्जी स्टॉक या अवैध भंडारण की पहचान की जा सके.

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अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि फर्जी फर्मों के जरिए दवाओं की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

जिलों में लापरवाही पर भी होगी सख्ती
एनकॉर्ड बैठकों में लापरवाही बरतने वाले जिलों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में नियमित बैठकें आयोजित हों और नशा नियंत्रण से जुड़े अभियानों की समीक्षा गंभीरता से की जाए.

नशा कारोबारियों पर शिकंजा, संपत्ति जब्ती पर जोर
नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अवैध संपत्तियों की जब्ती पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके.

स्कूल-कॉलेज के आसपास विशेष अभियान
छात्रों को नशे से बचाने के लिए स्कूल और कॉलेज के आसपास चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें इन इलाकों में निगरानी बढ़ाएंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी.

नशा मुक्त भारत अभियान की होगी नियमित समीक्षा
सरकार ने “नशा मुक्त भारत अभियान” की प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए हैं. अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य करने और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि अभियान को प्रभावी बनाया जा सके.

 

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