‘हवाबाजी छोड़िए अखिलेश भाई, जमीन पर आइए’, ओपी राजभर ने दी सीधी सियासी चुनौती

राज्य चुनें
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजभर ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक एसी कमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे राजनीति की जाएगी. उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे जनता के बीच आने की चुनौती देते हुए कहा कि जमीन पर आइए और आमने-सामने की सियासी लड़ाई लड़िए.
राजभर ने अखिलेश को दी चुनौती
ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि आखिर कब तक ‘हवाबाजी’ चलेगी और क्या एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही चुनाव लड़ा जाएगा. उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि जमीन पर आकर जनता के बीच चुनाव लड़िए. राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि एकतरफा चुनाव में मजा नहीं आता और वह आमने-सामने की राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं.
जनता के बीच जाने से क्यों घबरा रहे?
राजभर ने अखिलेश यादव पर जनता से दूरी बनाए रखने का आरोप भी लगाया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर अखिलेश सीधे जनता के बीच जाने से क्यों घबरा रहे हैं. अपने पोस्ट में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या जनता के बीच जाने पर अखिलेश को अपने पुराने कार्यकाल की बातें और ‘पुराने पाप’ याद आ जाते हैं. राजभर के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर पुराने कार्यकाल को लेकर बहस तेज कर दी है.
2012-2017 के कार्यकाल पर हमला
ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते 2012 से 2017 तक के सपा सरकार के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान दंगा, अपराध, भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी घटनाओं का माहौल था. राजभर ने कहा कि उस दौर को याद करके आज भी ‘रूह कांप जाती है’ और कई बार ऐसा लगता है कि उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार थी ही नहीं.
सपा कार्यकर्ताओं के घरों का भी जिक्र
राजभर ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव को उनके ही कार्यकर्ताओं के परिवारों का हवाला देकर घेरा. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को उनके आरोपों पर भरोसा नहीं है तो वे अपने किसी कार्यकर्ता के घर की महिलाओं से उस दौर के बारे में पूछ सकते हैं. राजभर का दावा है कि उस समय का माहौल ऐसा था कि सपा कार्यकर्ताओं के घरों की महिलाएं भी खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं.
‘ट्विटर, एसी और पीसी करते रहिए’
कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव की सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि ट्विटर, एसी और पीसी करते रहिए, लेकिन जमीन पर माहौल अलग है. राजभर ने दावा किया कि जनता के बीच अखिलेश यादव को लेकर माहौल अच्छा नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के साथ अब उनके स्वजातीय और एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को छोड़कर कोई नहीं है.
पुराने कार्यकाल को लेकर सियासत तेज
राजभर ने अपने पोस्ट के अंत में कहा कि 10 साल बीत जाने के बावजूद लोग सपा सरकार के उस दौर को भूले नहीं हैं. उन्होंने 2012 से 2017 के कार्यकाल को ‘विनाशकारी कार्यकाल’ बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा. राजभर के इस हमले को आने वाले राजनीतिक मुकाबले से पहले सपा और भाजपा गठबंधन से जुड़े दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है.