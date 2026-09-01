‘हवाबाजी छोड़िए अखिलेश भाई, जमीन पर आइए’, ओपी राजभर ने दी सीधी सियासी चुनौती

राजभर ने अखिलेश यादव पर जनता से दूरी बनाए रखने का आरोप भी लगाया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर अखिलेश सीधे जनता के बीच जाने से क्यों घबरा रहे हैं. अपने पोस्ट में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या जनता के बीच जाने पर अखिलेश को अपने पुराने कार्यकाल की बातें और ‘पुराने पाप’ याद आ जाते हैं. राजभर के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर पुराने कार्यकाल को लेकर बहस तेज कर दी है.