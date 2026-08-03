ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला. बोले, पप्पू यादव मामले पर सपा अपना स्टैंड साफ करे

राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि संसद में हुए पप्पू यादव प्रकरण पर समाजवादी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है. उन्होंने दावा किया कि सपा सांसद राजीव राय, विधायक पवन पांडे और सांसद अवधेश प्रसाद के बयान एक-दूसरे से अलग हैं. उनके अनुसार किसी नेता ने इसे पार्टी का प्रदर्शन मानने से इनकार किया, किसी ने इसे गलत बताया और किसी ने फैसला जनता पर छोड़ दिया. राजभर ने कहा कि ऐसे में पार्टी की वास्तविक नीति क्या है, यह साफ होना चाहिए.