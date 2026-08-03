ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला. बोले, पप्पू यादव मामले पर सपा अपना स्टैंड साफ करे

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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर सपा नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आए हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है. राजभर ने कहा कि इस मामले में अखिलेश यादव को खुद स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
सपा के रुख पर सवाल
राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि संसद में हुए पप्पू यादव प्रकरण पर समाजवादी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है. उन्होंने दावा किया कि सपा सांसद राजीव राय, विधायक पवन पांडे और सांसद अवधेश प्रसाद के बयान एक-दूसरे से अलग हैं. उनके अनुसार किसी नेता ने इसे पार्टी का प्रदर्शन मानने से इनकार किया, किसी ने इसे गलत बताया और किसी ने फैसला जनता पर छोड़ दिया. राजभर ने कहा कि ऐसे में पार्टी की वास्तविक नीति क्या है, यह साफ होना चाहिए.
लालू यादव का भी जिक्र
राजभर ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पप्पू यादव का बचाव कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार से लालू प्रसाद यादव का फोन आने के बाद उनका रुख बदल गया हो. उन्होंने कहा कि यदि पार्टी के भीतर अलग-अलग राय है तो अखिलेश यादव को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए.
यादववाद और तुष्टीकरण का आरोप
सुभासपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी पर जातीय राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया. उन्होंने सवाल किया कि क्या पप्पू यादव का बचाव केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे यादव समुदाय से आते हैं, या फिर यह किसी विशेष वोट बैंक को साधने की कोशिश है. राजभर ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि सपा की असली लाइन क्या है और पार्टी किस सोच के साथ इस मुद्दे पर खड़ी है.
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
अपने पोस्ट के अंत में ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस से भी कुछ नहीं सीख पाए. व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा कि कम से कम कव्वाली तो सीख लीजिए, 2027 के बाद वही काम आएगी. राजभर ने दावा किया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जनता विपक्ष की राजनीति पर नजर रखे हुए है और हर गतिविधि को देख रही है.