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ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला. बोले, पप्पू यादव मामले पर सपा अपना स्टैंड साफ करे

संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 03, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:18 PM IST
ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला. बोले, पप्पू यादव मामले पर सपा अपना स्टैंड साफ करे

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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