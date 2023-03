Oscars Awards 2023 Updates : फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड ऑस्‍कर 2023 (Oscars Awards 2023) शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं. ऑस्‍कर 2023 से भारत को काफी उम्‍मीदें हैं. इस बार भारत से तीन फिल्मों की दौड़ में शामिल हैं. इसमें RRR फिल्म के गाने 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) को Best Original Category में रखा गया है. नाटू-नाटू गाने का मुकाबला 4 अन्‍य गानों से है. तो आइये जानते हैं वो चार गाने कौन से हैं.

कुछ ही घंटे में शुरू होगा कार्यक्रम

भारतीय समय अनुसार, 13 फरवरी की सुबह 5:30 बजे से ऑस्कर 2023 की घोषणा होनी शुरू हो जाएगी. इससे पहले फिल्मी जगत की कई हस्तियां लॉस एंजलिस पहुंच गई हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने रविवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इसमें वह अपनी हॉलीवुड फिल्म ‘टेल इट लाइक अ वुमन’ की टीम के साथ नजर आ रही हैं.

RRR के गाने की मजबूत दावेदारी

बता दें कि एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का गाना नाटू-नाटू ऑस्कर 2023 में अवॉर्ड जीतने की मजबूत दावेदारी रख रही है. ऑस्कर 2023 में नाटू-नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. भारतीय फिल्मों के इतिहास में नाटू नाटू पहला गाना है, जिसने ऑस्कर अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन हासिल किया है. हालांकि, नाटू-नाटू का इस कैटेगरी में 4 अन्‍य ब्लॉकबस्टर गानों से मुकाबला है.

इन 4 गानों से नाटू-नाटू का मुकाबला

नाटू-नाटे के अलावा जिन 4 गानों ने जगह बनाई है, उसमें लिफ्ट मी अप, होल्ड माय हैंड, दिस इज ए लाइफ और अप्लाउज शामिल हैं. नाटू-नाटू (Naatu- Naatu) का म्यूजिक एमएम कीरावानी ने दिया है और लिरिक्‍स चंद्रबोस के हैं. वहीं, लिफ्ट मी अप (Lift Me Up) फिल्म ब्लैक पैंथर का गाना है. म्यूजिक रिहाना, रयान कूग्लेर , टिम्स ने दिया है. वहीं, लिरिक्स रयान कूग्लर, टिम्स के हैं. होल्ड माय हैंड (Hold My Hand) फिल्म टॉप गन मेवरिक का सॉन्‍ग है. म्यूजिक एंड लिरिक्स लेडी गागा और ब्लड पॉप ने दिया है. दिस इज ए लाइफ (This Is A Life) फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का गाना है. वहीं, प्लाउज (Applause) टेल इट लाइक ए वुमन का सॉन्‍ग है.

म्यूजिक एंड लिरिक्स डियान वारेन के हैं.

