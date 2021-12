'अकबर प्रयागराजी' नाम से तिलमिलाए ओवैसी का योगी पर तंज- 'बाबा सबके नाम बदल रहे, फिराक गोरखपुरी का क्या करेंगे'

प्रयागराज. ​यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly election) के इस माहौल में यूपी में शहरों और जगहों के नामों के बदलने (Names changing in UP) का मुद्दा गाहे-बगाहे उठता रहता है. यूपी की राजनैतिक पार्टियां (Political parties in UP) उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को इसके लिए निशाना बनाती रहती हैं. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), बसपा (BSP) सुप्रीमो मायावती (Mayawati), कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi), ओपी राजभर (OP Rajbhar), शिवपाल यादव (Shivpal yadav) आदि नेता भी प्रदेश में नामों को बदलने को लेकर अलग-अलग तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) पर राजनैतिक हमला बोलते रहे हैं. अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ () पर नाम परिवर्तन के मामले को लेकर हमला बोला है.

कल ही मीडिया में यह खबर सामने आई थी कि हिन्दुस्तानी तहज़ीब के खासे चर्चित शायर अकबर इलाहाबादी (Akbar Allahabadi) का नाम UP उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दस्तावेजों में बदल दिया गया है. आयोग की वेबसाइट पर उनके और कुछ अन्य चंद शायरों के नाम के आगे लगे इलाहाबादी टाइटल को बदलकर प्रयागराजी कर दिया है. अब असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को जिम्मेदार ठहराया है.

​

क्या कसा तंज

असदुद्दीन ओवैसी (Owaisi)ने इसके लिए ट्विटर का सहारा लिया. उन्होंने ट्वीट करके तंज कसा कि उत्तर प्रदेश में बाबा (यह इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ था) सबके नाम बदल रहे हैं. अकबर इलाहाबादी का उपनाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया है. इसके साथ ही ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के अपने इलाके गोरखपुर का जिक्र करते हुए तंज भरा वाक्य लिखा कि, उम्मीद है ‘फ़िराक़ गोरखपुरी’ के साथ ऐसी तौहीन नहीं होगी! ट्वीट के साथ उन्होंने एक शेर भी लिखा- “ये अजीब सितम है अजीब जफ़ा कि यहाँ न रहे तो कहीं न रहे!”

Poet name changed in UP: ख़ुश-नसीब भला कौन है 'अकबर' के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रक्ख़ा इक 'नाम' के सिवा

नहीं हुआ प्रभाव

हालांकि ओवैसी के इस ट्वीट का कोई खास प्रभाव नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की ओर से स्पष्टीकरण आ गया कि आयोग की हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट हैक हो गई थी. आयोग के अध्यक्ष ने खुद यह क्लेरिफिकेशन दिया. हिंदी की वेबसाइट में उपनाम को सही करा लिया गया है जबकि अंग्रेजी की वेबसाइट में उपनाम को सही किया जा रहा है. प्रयागराज स्थित आयोग के अध्यक्ष ईश्वर चरण विश्वकर्मा ने कहा ​है कि उनकी वेबसाइट हैक होने की शिकायत साइबर सेल से की गई है.

