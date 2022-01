Padma Awards 2022: पद्म पुरस्कारों का ऐलान; CDS बिपिन रावत-कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों (Padma Awards 2022) के नामों का घोषणा की है. इस साल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा. इनमें चार को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. पद्म विभूषण के लिए चुने गए नामों में से तीन लोगों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है. इसमें सीडीएस बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह (Kalyan Singh) का नाम भी शामिल है. इस साल भी सरकार की ओर से भारत रत्न के लिए किसी का भी नाम चयनित नहीं किया गया है.

देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत

अपने क्षेत्र में देश का मान बढ़ाने वाले लोगों को गणतंत्र दिवस पर सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. देश की रक्षा में लिए अदम्य साहस दिखाने वाले जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में हुई एक हवाई दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत शहीद हो गए थे. वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर तैनात थे.

पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे ने जताया आभार

वहीं, पद्म विभूषण पाने वालों में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का भी नाम शामिल है. उन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा. कल्याण सिंह के पुत्र एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने इसके लिए सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि बाबू जी सर्व समाज के व्यक्ति थे. इसके अलावा कला की श्रेणी में प्रभा आत्रे का भी नाम है. वहीं, चौथा नाम राधे श्याम खेमका का नाम है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा.

इन लोगों को भी मिलेगा सम्मान

इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और अभिनेता विक्टर बनर्जी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे. वहीं, देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला, भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला, सुचित्रा इल्ला, दिवंगत पंजाबी गायक गुरमीत सिंह बावा और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा 107 लोगों को पद्म श्री दिया जाएगा. इनमें ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया और सिंगर सोनू निगम का भी नाम है.

यहां देखें पूरी लिस्ट:

Microsoft CEO Satya Nadella, Alphabet CEO Sundar Pichai, SII MD Cyrus Poonawalla to be conferred with Padma Bhushan

Olympians Neeraj Chopra, Pramod Bhagat & Vandana Kataria, and singer Sonu Nigam to be awarded Padma Shri pic.twitter.com/J5K9aX9Qxz

