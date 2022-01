Pan Card में घर बैठे मिनटों में ऐसे करें करेक्शन, जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्लीः पैन कार्ड हमारे सबसे अहम माने जाने वाले दस्तावेजों में से एक है. इस जरूरी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो जाने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड (Pan Card) में नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है या फिर शादी के बाद महिलाओं को अपना सरनेम बदलना होता है.अगर आपके पास भी इनमें से कोई वजह है और आप अपना पैन कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो यह आपके बेहद काम की खबर है. आज हम आपको डिटेल में बता रहें है कि घर बैठे बैठे कैसे पैन कार्ड अपडेट किया जाता है.

Crime News: दोस्त को नोटबुक देने की बात कहकर निकली थी 18 वर्षीय छात्रा, 3 दिन बाद जंगल में कुएं से मिली लाश

सबसे पहले आपको UTIITSL की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा. वहां जाकर स्टेप बाय स्टेप नीचे दी जा रही इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा. पैन कार्ड में नाम बदलने का या गड़बड़ी को सही करने का यह तरीका बहुत ही आसान है.

UP Police में 900 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती, Application Process शुरू, जानें पूरा डिटेल

ऐसे करें पैन कार्ड अपडेट

1.सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जाएं, अब होमपेज पर दिखाई दे रहे PAN Card Services पर क्लिक करें.

2.इसके बाद Change/Correction in Pan Card ऑप्शन पर क्लिक करें.

3.अब आप Change/Correction in PAN Card Details ऑप्शन को चुनें.

4.इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने Application for Change/Correction in PAN Data ऑप्शन का पेज ओपन हो जाएगा.

5.अब यहां 2 विकल्प दिखाई देंगे, एक फिजिकल इसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना होगा.

6.दूसरा ऑप्शन डिजिटल है (फॉरवर्ड एप्लीकेशन विद डिजिटल डॉक्यूमेंट्स) यानी पेपरलेस, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनें.

7.इसके ठीक नीचे पहला बॉक्स में Aadhaar based e-KYC ऑप्शन आएगा. इसे चुनते ही वेबसाइट Automatically अगला ऑप्शन Sign Using Aadhaar based eSign को भी चुन लेगी.

8.यहां PAN CARD NUMBER भरना होगा, साथ ही फिजिकल पैन कार्ड एंड ई-पैन या फिर केवल ई-पैन मोड भी चुनें, अब सबमिट करें.

9.एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी उसे पूरा भरकर पेमेंट करें.

10.ई-केवाईसी सर्विस के लिए UIDAI सर्वर से रियल-टाइम में Aadhaar ऑथेंटिकेशन होगा और आपके मोबाइल पर OTP आएगा.

11.OTP दर्ज करने के बाद आपके पैन कार्ड में UIDAI डेटाबेस से एड्रैस एड हो जाएगा.

12.अब एप्लीकेशन डेटा और बाकी जानकारी को वेरिफाई कर सबमिट करें.

13.इसके बाद eSign के लिए एक और OTP मिलेगा, इसे दर्ज करते ही एप्लीकेशन को आधार बेस्ड ई-सिग्नेचर के जरिए साइन करना होगा.

14.आपके द्वारा की गई इस प्रक्रिया के बाद आपकी एप्लिकेशन सेव हो जाएगी और UTIITSL द्वारा आगे की प्रोसेस की जाएगी.

Digital Election Campaign: इस समय चुनावी मैदान में डटे रहने का सबसे बड़ा औजार इंटरनेट ही, जानें कितनी बढ़ी डिमांड

WATCH LIVE TV