यूपी में पेट्रोल और डीजल की किल्ल्त या महज अफवाह! जानिए पूरी डिटेल

लखनऊ न्यूज/मयूर शुक्ला : राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर उड़ी अफवाह ने देर रात अचानक अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए लंबी कतारों में लग गए. हालात ऐसे बन गए कि कई जगहों पर देर रात तक वाहनों की लंबी लाइनें देखी गईं.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, सोशल मीडिया और आपसी बातचीत के जरिए यह अफवाह फैल गई कि शहर में पेट्रोल-डीजल की कमी हो सकती है. इसी डर के चलते लोग बिना पुष्टि किए पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े. अचानक बढ़ी मांग के कारण कई पंपों पर स्टॉक तेजी से खत्म हो गया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण नजर आई.

अधिकांश पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य

हालांकि, सुबह होते ही हालात पूरी तरह बदल गए। सुबह 10 बजे के बाद शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य हो गई और लोगों को आसानी से पेट्रोल और डीजल मिलने लगा. सप्लाई चेन सुचारू रहने के कारण किसी भी तरह की वास्तविक कमी सामने नहीं आई.पेट्रोल पंप कर्मियों ने स्पष्ट किया कि शहर में ईंधन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि रात में अचानक मांग बढ़ने के कारण कुछ पंपों पर अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म हुआ था, लेकिन सुबह तक सभी जगह आपूर्ति बहाल कर दी गई. कर्मचारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है.

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मीरजापुर पेट्रोल पंप पर किए गए रियलिटी चेक

वहीं, मीरजापुर पेट्रोल पंप पर किए गए रियलिटी चेक में भी स्थिति सामान्य पाई गई.वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें बिना किसी परेशानी के पेट्रोल मिल रहा है और किसी तरह की किल्लत नहीं है.

स्थानीय लोगों का कहना है

अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए. प्रशासन और संबंधित विभागों ने भी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी खबर की पुष्टि के बाद ही प्रतिक्रिया दें.कुल मिलाकर, एक अफवाह ने रातभर शहर में अनावश्यक डर और भीड़ का माहौल बना दिया, लेकिन समय रहते हालात सामान्य हो गए. अब जरूरत है कि लोग सतर्क रहें और अफवाहों के झांसे में आने से बचें.

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