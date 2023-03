Patna junction Viral Video: पटना जंक्शन पर पोर्न मूवी चलने के बाद इंटरनेट पर मचा हंगामा, कोई भड़का तो किसी ने शेयर किए Memes

Patna junction blue flim viral video Memes: बिहार का पटना रेलवे स्टेशन (Patna Railway Station) सोशल मीडिया पर 20 मार्च से ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यहां जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. कोई वीडियो बना रहा था, कोई मुंह छिपा रहा था तो कोई इधर-उधर झांकता दिखाई दिया. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो वायरल (Viral Video) होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया और यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट करने लगे. ट्विटर पर भी पटना जंक्शन के वायरल वीडियो को लेकर मीम्स की भी बाढ़ देखने को मिली. उम्मीद है कि आप घटना के बारे में जान गये होंगे अगर नहीं तो नीचे सबसे पहले पूरा मामला जान लीजिए.

पटना रेलवे स्टेशन पर चला ब्लू फिल्म का वीडियो

मामला बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का है. जहां 19 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ट्रेन के इंतजार में यात्रियों की भीड़ लगी थी. प्लेटफॉर्म पर हर तरफ बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हुई हैं, जिन पर विज्ञापन का प्रसारण किया जाता है, लेकिन इन एलईडी स्क्रीनों पर एड की जगह ब्लू फिल्म चलने लगी. पोर्न वीडियो क्लिप (Porn Video Clip) करीब 3 मिनट तक चलती रही. जिसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को मिली तो विज्ञापन एजेंसी को इस बारे में जानकारी दी गई है.

कैसे चल गई पोर्न वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रीन पर पोर्न वीडियो चलने के पीछे कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारी ही ये कारनामा कर बैठे और पोर्न वीडियो को देख रहे थे उसे ही सिस्टम की स्क्रीन से कनेक्ट करा दिया. मामले को लेकर हड़कंप मचता देख वह ऐसे घबराए कि पोर्न वीडियो ही बंद नहीं कर पाए, जिसके बाद 3 मिनट तक वीडियो चलता रहा. आनन-फानन में जीआरपी ने इसे बंद कराया और एजेंसी का टेंडर रद्द करते हुए मामला दर्ज कराया गया है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''जब आप पिताजी के साथ बैठकर न्यूज देख रहे हों और अचानक से पटना जंक्शन वाली न्यूज आ जाए.'' वहीं एक ने लिखा, ''पटना वाली घटना पर खुद पटना के लोग मीम्स बना रहे हैं, कितनी शर्म की बात है.''

