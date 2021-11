Chhath Geet 2021: 'जय छठी मईया' गाने में Sonu Nigam के संग Pawan Singh जुगलबंदी करते आए नजर, देखें Video

Sonu Nigam And Pawan Singh New Bhojpuri Song 2021: सोनू निगम और पवन सिंह ( Sonu Nigam and Pawan Singh) का नया भोजपुरी छठ गीत 2021 (Bhojpuri Chhath song 202) रिलीज हो गया है. 'जय छठी मईया' (Jai Chhathi Maiya) भोजपुरी गाने को पवन सिंह ( Pawan Singh), सोनू निगम(Sonu Nigam ) और खुशबू जैन (Khushboo Jain) ने गाया है. इस गाने को I Believe Music यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर पहली बार छठी मईया की गीत को गाया है.



'जय छठी मईया' गाने में इनकी रही यह भूमिका

'जय हो छठी मईया' सॉन्ग की लिरिक्स को अरुण बिहारी ने लिखा है. जबकि संगीत छोटे बाबा ने दिया है. छोटे बाबा के निर्देशन में बना है. यूं तो पवन सिंह और सोनू निगम का हर गाना अलग होता है, लेकिन छठी मईय का यह गाना अब तक का सबसे अलग और नया है. पवन सिंह और सोनू निगम का छठी मईया स्‍पेशल भोजपुरी गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. यह गाना यूट्यूब पर रिलीज होने के साथ ही तहलका मचाने लगता है.

छठ गीत 2021 को लेकर क्या बोले पवन सिंह

अगर बात करें पवन सिंह और सोनू निगम के नए गाने 'जय हो छठी मईया' की तो, यह "छठी मईया" को समर्पित एक शानदार भोजपुरी गाना है. पवन सिंह ने इस गाने को लेकर कहा कि 'जय हो छठी मईया!! कल सुबह I Believe Musicयूट्यूब चैनल के माध्यम से पहला छठ गीत वीडियो आ रहा है. आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे'...

