Paytm ने शुरू की नई सेवा, अब बिना पैसै दिए भी बुक कर सकेंगे ट्रेन का टिकट! जानें कैसे

नई दिल्ली: अगर आप भी कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते अपना प्लान बदल रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. जी हां, अब आप बिना पैसों के ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे? ये हम आपको बताते हैं. दरअसल, Paytm ने हाल ही में एक नई सर्विस जारी की है, जिससे आप बिना पैसे दिए ही IRCTC से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं.

कैसे बुक होगा टिकट?

Paytm ने Paytm Postpaid के साथ IRCTC टिकट सर्विस पर Book Now, Pay Later की सर्विस शुरू की है, जिसके तहत आप टिकट को तुरंत बुक कर सकते हैं. इसका भुगतान बाद में कर सकते हैं. टिकट करते समय पेमेंट ऑप्शन में आपको 'Pay Later' को सेलेक्ट करना होगा. जिसके बाद बिना पैसे दिए आपकी टिकट हो जाएगी. टिकट के पैसे आप बाद में भी दे सकते हैं.

कब करना होगा पैसों का भुगतान?

Paytm ने इन पैसों के भुगतान के लिए एक समय-सीमा फिक्स की है. Paytm Postpaid 30 दिनों के लिए अपने यूजर को 60 हजार रुपये तक का क्रेडिट देगा, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा. इस क्रेडिट से हुए सभी खर्चों का बिल आपको महीने के अंत में दिया जाएगा. अगर आप एक साथ बिल के सारे पैसों का भुगतान नहीं कर सकते, तो आप EMI में पैसे जमा कर सकते हैं.

