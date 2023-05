मोटापे को लेकर महिला-पुरुषों ने चलाए बेलन, वीडियो हुआ वायरल

Fat Video: महिलाओं और पुरुषों के बैली फैट (Belly Fat) कम करने के मजेदार तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में सभी अपने पेट पर बेलन चलाते (Rolling Belan on stomach) नजर आ रहे हैं.