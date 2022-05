Petrol Diesel Price: गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले जान लें आज के पेट्रोल-डीजल के रेट, चेक करें यूपी के शहरों में तेल की कीमत

Petrol-Diesel Price Today 2022: तेल कंपनियों ने 12 May को पेट्रोल-डीजल की नए रेट जारी कर दिए हैं. आज लगातार 36वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार 6 अप्रैल को दोनों की कीमत में वृद्धि हुई थी. ऐसे में वाहन ईंधन (Fuel Price) पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है. यानी लोगों को पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel rate today) की बढ़ती कीमतों से एक महीने से राहत है.